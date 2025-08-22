Київ досяг значного успіху в туристичній галузі, зафіксувавши рекордний туристичний збір за першу половину 2025 року. За даними Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, за два квартали столиця отримала 34,8 млн грн, що є найвищим показником за всю історію, інформує Завтра.UA.

Відновлення попри воєнний стан

Цей результат свідчить про стійкість і відновлення туристичної сфери міста, навіть в умовах воєнного стану. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року турзбір становив 22,6 млн грн, тобто цьогорічне зростання склало майже 65%.

Позитивна динаміка помітна і в річних показниках. За 2024 рік доходи від туристичного збору досягли 50,83 млн грн, значно перевищивши результати попередніх років: у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023 — 38,5 млн грн.

Роль туризму в економіці та майбутні перспективи

Збільшення надходжень від туризму має велике значення для економіки столиці. Ці кошти спрямовуються на нагальні потреби міста, підтримуючи його життєдіяльність у складний період.

Успіх став можливим завдяки злагодженій роботі міст над розвитком внутрішнього туризму, активній промоційній діяльності як в Україні, так і за кордоном, а також тісній співпраці між турспільнотою, бізнесом і місцевою владою.

Ці позитивні результати надихають на подальший розвиток. Київ планує залучати нових партнерів та інвестувати сили в майбутнє, де туризм відіграватиме ключову роль в економічному зростанні України.

