Чи може Китай стати гарантом безпеки для України? Це питання стало предметом обговорення серед світових лідерів та аналітиків. Попри те, що Росія нібито припускає таку можливість, експерти сходяться на думці, що Пекін навряд чи візьме на себе таку роль. Про це свідчить низка факторів, серед яких обмеженість ресурсів, прецеденти та власні інтереси Китаю. Про це пише South China Morning Post, інформує Завтра.UA.

Обговорення гарантій безпеки: що відомо

Зростають очікування щодо можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, і питання гарантій безпеки для Києва вийшло на перший план. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодилася розробити систему гарантій за участю постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай.

Ці коментарі пролунали після заяви спеціального посланця президента США Дональда Трампа, Стіва Віткоффа, про те, що Путін погодився дозволити США та Європі запропонувати Києву гарантії безпеки за зразком НАТО. При цьому Путін згадав Китай як одного з можливих гарантів.

Чому Китай навряд чи стане гарантом

Китайські аналітики вважають, що Пекін не відіграватиме важливої ролі в переговорах щодо гарантій безпеки. На думку Чжу Цзюньвей, директора аналітичного центру Horizon Insights Centre, існує кілька типів «гарантій». І незрозуміло, про яку саме йдеться. Вона підкреслила, що будь-яка нова угода повинна враховувати уроки Будапештського меморандуму 1994 року, який виявився неефективним.

У 1994 році Україна, Білорусь та Казахстан відмовилися від ядерної зброї в обмін на зобов’язання Росії, США та Великої Британії поважати їхній суверенітет. Хоча Китай схвалив цей меморандум, його заява була відносно м’якою і не зобов’язувала Пекін до дій у разі загрози безпеці України з боку інших країн. Сьогодні ситуація інша, і Китай, ймовірно, обмежиться дипломатичними заявами, не приєднуючись до західних гарантій.

Обмеженість ресурсів та інтересів

Експерти також зазначають, що Китай не має ані стимулів, ані ресурсів для гарантування безпеки. За словами Сун Бо, наукового співробітника Центру міжнародної безпеки та стратегії Університету Цінхуа, Росія та США згадують Китай, бо самі втратили значну частину свого впливу. Однак він очікує, що Пекін виступатиме лише як свідок або гарант з точки зору політичних заяв, а не реальний гарант безпеки.

Цзінь Цанжун, професор Університету Ренмін, вважає, що Китай залишатиметься обережним щодо безпосередньої участі. Оскільки європейський регіон знаходиться далеко і має мало стосунку до його інтересів.

Позиція України та США

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею включення Китаю до гарантів безпеки. Він заявив, що Україні не потрібні гаранти, які не допомогли, коли це було дійсно необхідно. Водночас, Дональд Трамп виключив можливість відправлення американських військ до України, але припустив, що Велика Британія, Франція та Німеччина готові направити свої війська.

Загалом, хоча Китай зацікавлений у стабільності в Європі, яка є важливим ринком. Він навряд чи візьме на себе зобов’язання, що можуть зашкодити його власним інтересам. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін підтвердила, що Пекін продовжуватиме сприяти діалогу «по-своєму». Але не вказала на готовність стати гарантом безпеки.

Раніше стало відомо, про план Б для України: Італія пропонує обійти статтю 5 НАТО.