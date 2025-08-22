Європейські лідери обговорюють проєкт гарантій безпеки для України, що передбачає зобов’язання союзників протягом 24 годин ухвалювати рішення щодо надання Києву військової підтримки, якщо Росія знову вдасться до нападу. Ця ініціатива, яку просуває прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, пропонує механізм, подібний до положення про колективну оборону НАТО, але без фактичного членства України в Альянсі. Про це пише Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Альтернатива членству в НАТО

Пропозиція Мелоні є одним із варіантів, що розглядаються європейськими лідерами, які прагнуть надати Україні стійкі гарантії безпеки. Цей план визнає, що найближчим часом членство України в НАТО є малоймовірним, і тому пропонує наступний найкращий варіант — механізм колективної допомоги.

Хоча цей механізм не є повноцінною заміною статті 5 статуту НАТО, він зобов’яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, негайно провести консультації. За словами джерел, ці консультації мають на меті швидке реагування на напад і надання Києву:

Швидкої та стійкої оборонної підтримки ;

; Економічної допомоги ;

; Посилення Збройних Сил України ;

; Запровадження санкцій проти Росії.

Наразі невідомо, чи передбачає цей план відправлення військ в Україну з боку окремих європейських країн.

Взаємодія з планом США та загальна динаміка

Обговорення щодо гарантій безпеки активізувалися після зустрічі Президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів. На цій зустрічі Трамп підтвердив свою підтримку гарантій безпеки для України, хоча й виключив можливість відправлення американських солдатів, зазначивши, що США можуть надати повітряну підтримку.

Пропозиція Мелоні є частиною ширших зусиль європейських країн щодо розробки механізмів підтримки України. До цього, зокрема, обговорювався план відправки французьких і британських військ до України в рамках потенційної мирної угоди. За словами джерел, одним із варіантів для імплементації пропозиції Італії може стати двостороння угода між Римом і Києвом, підписана у 2024 році.

Італія як «міст» між ЄС та США

Прем’єр-міністр Мелоні, яка є давньою союзницею Зеленського, намагається виступати в ролі «будівника мостів» між Європою та США. Вона стала першою, хто запропонував надати Україні гарантії безпеки, аналогічні НАТО, без її фактичного членства. Ця позиція, як зазначають дипломати, може стати довготривалим рішенням, що дозволить уникнути прямого зіткнення, зберігаючи при цьому стійку підтримку України.

“Я рада, що ми розпочнемо з пропозиції, яка, скажімо, є моделлю статті 5, яка спочатку була італійською. Ми завжди готові запропонувати наші пропозиції щодо миру, діалогу — це те, що ми маємо будувати разом”, — заявила Мелоні.

Ця італійська ініціатива є однією з кількох, що зараз розглядаються європейськими лідерами, і є частиною ширших зусиль із розробки довгострокових механізмів підтримки України. Обговорення продовжуються, і їхні деталі ще можуть змінитися.

