На Івано-Франківщині ДБР завершило розслідування резонансної справи стосовно одного з начальників територіального центру комплектування (ТЦК). Його звинувачують у корупції, що поставила під загрозу обороноздатність країни. Замість реальної мобілізації, посадовець вносив фейкові дані до системи, аби покращити показники звітності. Справа передана до суду, і фігуранту загрожує до шести років в’язниці, інформує Завтра.UA.

Схема обману: як працювала корупційна «мобілізація»

За даними слідства, посадовець ТЦК використовував свій криптографічний ключ для несанкціонованого втручання в автоматизовану систему обліку військовозобов’язаних. Він підробляв картки 17 осіб, оформлюючи їхнє нібито залучення до лав ЗСУ. У документах зазначалося, що вони були зняті з обліку та направлені до трьох різних військових частин.

Насправді, всі ці особи продовжували спокійно жити за місцем реєстрації. Військові частини підтвердили, що жодних мобілізованих із такими даними до них не надходило.

Підрив обороноздатності та маніпуляція статистикою

Метою таких дій, як встановило ДБР, було штучне підвищення показників мобілізації в регіоні. Це класичний приклад корупції, де особисті амбіції та бажання мати “гарну” статистику ставляться вище за національну безпеку. Подібні дії не лише підривають довіру до державних інституцій, але й створюють ілюзію ефективної роботи, тоді як реальна ситуація залишається критичною. Замість того, щоб реально посилювати Збройні сили, посадовець імітував процес, завдаючи шкоди обороноздатності України.

Судове переслідування та можливе покарання

У червні цього року посадовцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі, що є злочином, передбаченим ч. 3 та ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Якщо його вина буде доведена в суді, посадовцю загрожує до 6 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

