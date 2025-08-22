У той час як війна в Україні продовжується, а світові лідери шукають шляхи до миру, виникла інформація про те, що Сполучені Штати Америки обмежили обмін розвідувальними даними з ключовими союзниками щодо мирних переговорів між Росією та Україною. За даними CBS News, директорка Національної розвідки США, Тулсі Габбард, видала директиву, яка наказує розвідувальному співтовариству не передавати всю інформацію щодо переговорів партнерам, інформує Завтра.UA.

Деталі директиви: що заборонено

Меморандум, датований 20 липня і підписаний Габбард, забороняє передавати розвідувальну інформацію про мирні переговори альянсу «П’ять очей». До нього входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. За словами анонімних джерел, директива класифікує всі аналізи та інформацію, пов’язані з переговорами, як “NOFORN” (Non-Foreign Dissemination), що означає заборону на поширення за кордон.

Ця заборона стосується лише інформації, зібраної розвідувальним співтовариством США. Обмін дипломатичною інформацією або військово-оперативними даними, які не пов’язані з переговорами, продовжується.

Реакція та можливі наслідки

Рішення США викликало занепокоєння серед колишніх урядовців. Наприклад, колишній офіцер ЦРУ Стівен Кеш, заявив, що цінність альянсу «П’ять очей» полягає саме в можливості доповнювати розвіддані одне одного, що дозволяє краще розуміти плани супротивників. Він підкреслив, що для ефективних переговорів або ведення війни союзникам необхідна «спільна розвідувальна картина».

Сем Виноград, колишній співробітник служби внутрішньої безпеки, застеріг, що обмеження доступу до інформації може негативно вплинути на відносини між союзниками. Він припустив, що партнери можуть почати обговорювати питання національної безпеки без участі США або навіть ужити аналогічних заходів у відповідь.

Аргументи на захист директиви

Водночас, інші колишні розвідники стверджують, що така практика є поширеною. Езра Коен, науковий співробітник Інституту Гудзона, вважає, що критика навколо меморандуму Габбард може бути пов’язана з упередженням до політики адміністрації Трампа. Він зазначив, що розвідувальні дані часто приховуються, коли інтереси країн розходяться.

«Наші інтереси не завжди збігаються з інтересами наших партнерів з програми «П’ять очей», — пояснив Коен. Він додав, що маркування інформації як “NOFORN” є звичайною практикою в ситуаціях, коли існують розбіжні інтереси.

Війна продовжується, попри переговори

На тлі цих обговорень, війна в Україні не вщухає. Президент України Володимир Зеленський засудив Москву за нещодавні атаки, підкресливши, що дії Росії не свідчать про готовність до миру. Хоча дипломатичні зусилля та розвідувальна робота тривають, бойові дії продовжують забирати життя та руйнувати інфраструктуру, нагадуючи, що шлях до миру все ще далекий.

