Брюссель готується до чергового раунду посилення тиску на Росію. Міністри оборони та закордонних справ країн-членів Європейського Союзу зберуться цього тижня, щоб обговорити нові санкції, збільшення військової підтримки України та можливості використання доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє видання Politico, інформує Завтра.UA.

Збільшення військової підтримки та допомога ОПК України

Міністри оборони країн ЄС зустрінуться у четвер. Головними темами обговорень стануть шляхи посилення військової допомоги Києву та підтримка української оборонної промисловості. У зустрічі візьмуть участь головний дипломат ЄС Кая Каллас та заступник генерального секретаря НАТО. Хоча гарантії безпеки офіційно не внесені до порядку денного, очікується, що їх обговорять. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що спільні гарантії безпеки від США та Європи для його країни будуть «готові найближчими днями».

Обговорення 19-го пакету санкцій та російських активів

У суботу відбудеться зустріч міністрів закордонних справ. Запрошення, з яким ознайомився Якопо Барігацці, пропонує зосередитися на тому, як «посилити тиск на Росію, щоб змусити Москву до перемир’я», маючи на увазі 19-й пакет санкцій ЄС. Також розглянуть «подальші варіанти використання доходів» від заморожених російських активів. Наразі Україна отримує прибуток від цих коштів, але зусилля щодо конфіскації самих активів на суму близько 275 мільярдів євро зайшли в глухий кут.

Нагадаймо, раніше стало відомо як обмеження ЄС паралізують роботу найбільшого іноземного НПЗ “Роснефти”.