Нафтопереробний завод «Роснефті» в Індії отримав найнижчий обсяг нафти в історії через санкції ЄС. Про це пише Bloomberg, інформує Завтра.UA. Згідно з даними відстеження суден, компанія Nayara, яка частково належить російському нафтовому гіганту, зазнала значного скорочення постачання сирої нафти після включення до чорного списку Брюсселя в липні.

Скорочення постачання та зупинка імпорту

За даними компаній Vortexa та Kpler, що відстежують рух суден, Nayara отримуватиме менш ніж 94 тисячі барелів сирої нафти на день протягом цього місяця. Це різке падіння порівняно з майже 366 тисячами барелів на день, які постачалися з липня по вересень минулого року.

Цього місяця компанія отримала лише чотири партії російської нафти Urals, загальним обсягом близько 2,9 мільйона барелів. Остання поставка відбулася 9 серпня, і за даними суднового брокера, нових поставок до кінця місяця не очікується.

Нафтопереробний завод, третій за потужністю в Індії, працював майже на 70% своєї потужності станом на кінець липня. За словами трейдерів, цей показник може ще більше знизитися, якщо завод не зможе отримати достатньо сировини.

Проблеми з експортом та логістикою

Ситуація з експортом нафтопродуктів не менш складна. Хоча Nayara вдалося експортувати деякі вантажі, вона була змушена використовувати так званий «тіньовий флот» — судна, що працюють поза законними рамками, — оскільки великі судновласники та трейдери уникають співпраці, щоб не порушити санкції ЄС.

Згідно з даними відстеження суден, два танкери, що перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС, пришвартувалися в терміналі Nayara у Вадінарі. Це танкери Ocean Autumn та Varg, які прибули порожніми.

Крім того, навіть вантажі, які були завантажені до запровадження санкцій, зіткнулися із затримками в пошуку покупців. Наприклад, вантаж дизельного палива, який завантажили 18 липня, простояв у Малаккській протоці до кінця серпня, після чого відправився до Китаю, що стало першим експортом індійського дизельного палива до цієї країни за понад чотири роки.

Вітчизняні перевізники, такі як The Great Eastern Shipping Co. Ltd. та Seven Islands Shipping Ltd., також відмовилися від співпраці з Nayara. Через це компанія була змушена перейти на наземний транспорт (вантажівки та залізниця) для постачання палива на внутрішній ринок.

Банківські проблеми та відсутність підтримки

Європейський Союз запровадив санкції проти Nayara за підтримку війни Кремля в Україні. Після цього компанія зіткнулася з труднощами при здійсненні платежів. Це змусило її вимагати авансові платежі або акредитиви від покупців, а також знизити тарифи на переробку.

Керівництво заводу звернулося за консультаціями до індійського уряду, але Нью-Делі не надав значної підтримки. Крім того, Державний банк Індії, найбільший кредитор країни, припинив обробку торговельних та валютних операцій для Nayara через ризик вторинних санкцій.

Завод звернувся до федерального уряду з проханням допомогти у встановленні відносин з іншими місцевими банками, такими як UCO Bank Ltd., оскільки більші банки стали обережнішими.

Наразі компанія Nayara експлуатує нафтопереробний завод потужністю 400 000 барелів на день і має майже 7000 торгових точок в Індії. Її власність розділена між «Роснефтью» та інвестиційним консорціумом, а решта акцій належить роздрібним інвесторам.

