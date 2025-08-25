Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило масштабну корупційну схему, що стосувалася постачання неякісних продуктів харчування для потреб Національної гвардії України, інформує Завтра.UA. Директорку одного з приватних підприємств підозрюють в організації шахрайства на десятки мільйонів гривень, пов’язаного з постачанням фальсифікованого вершкового масла для військовослужбовців.

Махінації з якістю: як схема працювала

За даними слідства, посадовиця укладала контракти з військовими частинами на постачання вершкового масла. Однак замість якісної продукції, яка відповідала б державним стандартам, вона постачала фальсифікат. Щоб приховати свій злочин, підозрювана використовувала підроблені документи, що нібито підтверджували високу якість товару.

Згідно з матеріалами справи, за такою схемою планувалося поставити військовим 250 тонн неякісного масла. Загальна сума збитків, які могли бути завдані державі, сягає десятків мільйонів гривень.

Підозра та можливе покарання

Наразі директорці підприємства офіційно повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні завідомо підроблених документів. Це класифікується за статтями 190 (ч. 5) та 358 (ч. 4) Кримінального кодексу України.

Питання щодо обрання запобіжного заходу для фігурантки наразі вирішується. За вчинення цих злочинів їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відшкодування збитків та подальше розслідування

ДБР вже вживає необхідних заходів для повного відшкодування збитків, завданих державі. Крім того, слідчі перевіряють інші можливі факти постачання неякісної продукції для потреб військових. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

