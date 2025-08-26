ДБР та СБУ викрили масштабну корупційну схему, завдяки якій військовозобов’язані чоловіки могли незаконно виїхати за кордон. До неї був причетний начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби Одещини, інформує Завтра.UA.

Як повідомили в ДБР, правоохоронець разом зі своїм спільником — колишнім працівником прикордонної служби — організували канал нелегального переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я.

«Футбольні квитки» за 3 тисячі доларів

Згідно з матеріалами слідства, у серпні 2025 року посадовець вирішив скористатися своїм службовим становищем для незаконного збагачення. Його спільник підшукував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. Паролем для виїзду було повідомлення про доступність квитка на «гру у футбол».

Вартість такої «гри» коштувала ухилянтам 3 тисячі доларів США. За цю суму їх підвозили до кордону та надавали чіткі інструкції, як обійти офіційні пункти пропуску, щоб потрапити на територію Придністров’я.

Затримання «на гарячому»

14 серпня 2025 року співробітники ДБР, за сприяння СБУ та Держприкордонслужби, затримали фігурантів під час отримання оплати за чергову «послугу».

Правоохоронцям було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 605 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. Наразі слідство встановлює повне коло осіб, причетних до цієї схеми, а також усіх військовозобов’язаних, які встигли скористатися їхніми послугами. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаймо, раніше стало відомо про «мертві душі» для ЗСУ: викрито корупційну схему в ТЦК на Івано-Франківщині.