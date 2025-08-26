Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна може зіткнутися з “труднощами з електроенергією” у разі продовження атак на нафтопровід “Дружба”. Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Index, стверджуючи, що атаки на нафтопровід “серйозно шкодять інтересам Угорщини”, інформує Завтра.UA.

За його словами, Україна щомісяця імпортує третину електроенергії з Угорщини, що дає Будапешту можливість створити проблеми, але “Угорщина не хоче цього робити”.

Звинувачення в погрозах та антиугорській політиці

Сійярто стверджує, що президент України Володимир Зеленський “відкрито, грубо та безсоромно погрожував” Угорщині. За словами міністра, Зеленський дав зрозуміти, що якщо Угорщина не займе “проукраїнську позицію”, то Україна “продовжуватиме тримати під загрозою нафтопровід Дружба”.

Сійярто також вважає, що в Україні ведеться “відверта антиугорська політика”, а “Брюссель та їхні угорські губернатори” тиснуть на Угорщину, щоб вона відмовилася від своїх інтересів на користь українських.

Енергетична безпека Угорщини та Словаччини під загрозою

Міністр наголосив, що нафтопровід “Дружба” є критично важливим для постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Він зазначив, що хоча Угорщина має альтернативний маршрут через Хорватію (нафтопровід “Адрія”), його потужностей недостатньо.

Сійярто підкреслив, що будь-яка тривала перерва в роботі “Дружби” зробить постачання нафти до Угорщини та Словаччини фізично неможливим. Він додав, що “бомбардування та ракетні обстріли нафтопроводу “Дружба” шкодять не Росії, а нам, угорцям і словакам”.

Критика Європейської комісії та внутрішньої опозиції

Сійярто розкритикував Європейську комісію за “співучасне та злочинне мовчання” щодо атак на нафтопровід. Він назвав Єврокомісію “українською комісією”, звинувативши її в захисті інтересів України, а не країн-членів ЄС.

Міністр також розкритикував угорську опозицію та ЗМІ, які, на його думку, “святкують” заяви Зеленського. Сійярто заявив, що існує “змова між українцями та угорськими доларовими лівими та доларовими ЗМІ”.

На завершення Сійярто нагадав, що Угорщина може створити значні проблеми для України з постачанням електроенергії, але не бажає цього робити. Він закликав українську сторону “пам’ятати про це”, коли вона ухвалюватиме рішення про можливі атаки на нафтопровід “Дружба”.

Нагадаймо, раніше Угорщина погрожувала Україні санкціями.