Вночі російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Сумську громаду. У місті пролунала серія вибухів, внаслідок чого пошкоджено об’єкти інфраструктури, інформує Завтра.UA.

Наслідки атаки для міста

Через часткову відсутність електропостачання в Сумах виникли проблеми з роботою комунальних служб. Як повідомили в КП «Електроавтотранс», на маршрути виїхали лише автобуси, тоді як тролейбуси не працюють.

У КП «Міськводоканал» також заявили, що всі об’єкти підприємства знеструмлено. Зараз їх переводять на аварійно-резервне живлення. Водопостачання в місті здійснюватиметься за графіком та з пониженим тиском.

Реакція влади

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог завдав масованого удару безпілотниками по околицях Сумської громади. За попередньою інформацією, жертв немає.

Виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар додав, що влучань у житлові квартали міста не зафіксовано. На місці працюють аварійні служби.

