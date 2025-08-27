Росія поклала на стіл свою “мирну пропозицію” щодо Донецької області для припинення війни проти України. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф. Ця заява прозвучала в інтерв’ю телеканалу Fox News, інформує Завтра.UA

“Мирна пропозиція” на столі

Під час інтерв’ю, відповідаючи на питання про те, хто більше відповідальний за продовження війни, Віткофф наголосив на складності ситуації, зазначивши, що президент Трамп “засмучений” поведінкою обох сторін – як Росії, так і України.

“Росіяни поклали свою мирну пропозицію на стіл. Вона включає Донецьк (американці під цим словом частіше розуміють цілу область, а не місто – ред.)”, – повідомив Віткофф. Водночас він додав, що ця пропозиція, можливо, “не те, що українці зможуть прийняти”.

Деталі пропозиції залишаються невідомими

Стів Віткофф не розкрив жодних деталей “мирної пропозиції”, зокрема її змісту та часу подачі. Він лише вкотре підкреслив, що ніхто не досяг такого прогресу в цьому питанні, як Дональд Трамп.

Раніше Віткофф вже заявляв, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін має “щирі наміри” покласти край війні. За його словами, Вашингтон продовжує вести переговори з Росією.