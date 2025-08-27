Президент США Дональд Трамп заохочує європейські країни до відправки військ в Україну, попри те, що більшість громадян ЄС виступає проти такого кроку. За даними аналізу, опублікованого в The Wall Street Journal, дискусія про можливе розміщення європейських військових сил в Україні після укладення потенційної мирної угоди між Києвом і Москвою натикається на головну перешкоду — значний скепсис серед європейського населення, інформує Завтра.UA.

Скептицизм у ключових країнах ЄС

Німеччина. Опитування, проведене для WSJ, показує, що 56% німців не бажають введення військ в Україну навіть у разі підписання мирної угоди.

Опитування, проведене для WSJ, показує, що 56% німців не бажають введення військ в Україну навіть у разі підписання мирної угоди. Франція. Громадська підтримка ідеї відправки військових залежить від наявності мирної угоди. Опитування Elabe, проведене в березні, показало, що 67% французів готові підтримати місію лише за умови підписання офіційного договору між Києвом і Москвою. Без такої угоди 68% респондентів виступають проти.

Громадська підтримка ідеї відправки військових залежить від наявності мирної угоди. Опитування Elabe, проведене в березні, показало, що 67% французів готові підтримати місію лише за умови підписання офіційного договору між Києвом і Москвою. Без такої угоди 68% респондентів виступають проти. Польща. Позиція Польщі є ще жорсткішою. Країна побоюється, що введення польських військ може спричинити ескалацію та перенести конфлікт на її територію. Згідно з United Surveys, 58,5% поляків категорично проти відправки солдатів в Україну, а ще 28% вважають, що цього робити не варто.

Цей широкий скептицизм є значним викликом для європейських лідерів, таких як президент Франції Еммануель Макрон та лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер, які пропонують створити «сили безпеки» для України.

Позиція США та її вплив на Європу

Європейські політики визнають, що переконати виборців у необхідності будь-якої військової місії практично неможливо без чіткої підтримки та позиції США. Хоча президент Трамп нещодавно висловив готовність розглянути певні гарантії безпеки для України, Вашингтон ще не ухвалив остаточного рішення. Це створює додаткову невизначеність і ускладнює європейським лідерам обґрунтування потенційних ризиків для своїх громадян.

Європейська безпека та Північна Європа

Попри загальний скептицизм, багато європейських лідерів, особливо в Північній Європі, наполягають, що безпека континенту безпосередньо залежить від стійкості України. Вони застерігають, що у випадку поразки України Росія може поширити свою агресію на інші регіони. Тому для деяких країн, таких як Нідерланди, Данія та Естонія, розміщення військових сил розглядається не лише як підтримка України, але і як демонстрація готовності Європи захищатися незалежно від можливих коливань у позиції США.

