Путін готовий до переговорів, але є нюанси

Спеціальний посланець США Стів Віткофф нещодавно заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін має “щирі наміри покласти край війні в Україні”. За словами Віткоффа, Вашингтон продовжує переговори з Москвою, і мирна пропозиція вже “лежить на столі”, інформує Завтра.UA

Кремль не поспішає: позиція Пєскова

Водночас, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки не може назвати точних термінів нового раунду переговорів між Росією та Україною. За його словами, йдеться не про зустріч лідерів — Володимира Путіна та Володимира Зеленського, а про контакти між керівниками переговорних груп.

Пєсков вкотре наголосив, що зустрічі на високому рівні мають бути “добре підготовлені, щоб був результат”.

Непублічний формат: умова для переговорів

Спікер російського диктатора також заявив, що робота між Росією та США щодо українського питання має вестись у непублічному форматі. Він вважає, що публічне обговорення деталей “навряд чи корисне для загального результату справи”.

“Робота має вестись далі у непублічному форматі, тільки так можна досягти результату”, — підкреслив Пєсков.

Заяви американського та російського представників вказують на те, що переговорний процес триває, але сторони мають різне бачення його динаміки та формату. США сигналізують про готовність до миру, тоді як Кремль зволікає, висуваючи умову про непублічний характер перемовин.

Нагадаймо, Трамп поновив погрозу запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу в мирному врегулюванні.