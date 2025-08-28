Правоохоронці Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо злочинної організації, яка завдала державі збитків на понад 6,4 млн грн через незаконну вирубку лісу. Обвинувальні акти скеровано до суду. Це одна з наймасштабніших справ у сфері лісового господарства на Волині. Злочинна група, що діяла на території філії «Камінь-Каширське лісове господарство», незаконно знищила понад 1,1 тисячі дерев, інформує Завтра.UA.

Хто входив до «лісової мафії»?

До складу угруповання входило 15 осіб. Серед них:

Шестеро посадовців Камінь-Каширського лісгоспу.

Камінь-Каширського лісгоспу. Співробітник ДСНС , син організатора.

, син організатора. Комерсанти та перевізники.

Зловмисники розробили цинічну схему: вони багаторазово використовували одні й ті ж товарно-транспортні накладні, а цінну деревину — сосну, дуб, граб — оформлювали як звичайні дрова. Щоб приховати сліди, пні викорчовували та спалювали, а місця вирубки засипали землею. Вирубаний ліс потім переробляли на пиломатеріали та продавали.

Наслідки та покарання

У березні 2025 року правоохоронці повідомили про підозру 11 учасникам схеми. Троє з них спочатку переховувалися, але пізніше добровільно з’явилися до слідчих.

Організатор угруповання, місцевий підприємець, після викриття наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку із зізнанням. Провадження щодо нього закрито. Один із фігурантів уже визнав свою провину та відшкодував 280 тис. грн збитків.

Наразі до суду скеровано обвинувальні акти щодо 13 учасників. Їм інкримінують низку тяжких статей Кримінального кодексу, зокрема:

Створення та участь у злочинній організації.

Незаконна порубка лісу.

Службове підроблення.

Перевищення службових повноважень.

Одного з перевізників додатково звинувачують у незаконному поводженні з боєприпасами, оскільки під час обшуку в нього виявили бойові патрони.

На майно фігурантів — три земельні ділянки, три будинки та 14 транспортних засобів — накладено арешт. Посадовці лісгоспу відсторонені від роботи, а співробітник ДСНС звільнений. Якщо провину буде доведено, учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Боротьба триває

ДБР зазначає, що системна боротьба з незаконною вирубкою лісів триває. На цьому ж тижні повідомлено про підозру ще двом службовцям на Тернопільщині, які завдали державі збитків на загальну суму понад 2,2 млн грн.

Раніше на хабарі в 3 мільйони затримано керівника надлісництва ДП «Ліси України».