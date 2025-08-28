У 2025 році уряд ухвалив низку нововведень, які вносить зміни до умов виплати пенсій та страхових виплат для певних категорій громадян. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Головна зміна: тепер деякі пенсіонери мають щорічно проходити фізичну ідентифікацію, щоб не втратити виплати. Ці нові правила стосуються українців, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, інформує Завтра.UA.

Кому потрібно підтверджувати особу?

Згідно з нововведеннями, щорічне підтвердження особистості є обов’язковим для таких категорій пенсіонерів:

Особи, які тимчасово проживають за кордоном.

Особи, що проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території.

Які причини для припинення виплат?

Виплати можуть бути припинені в таких випадках:

Непроходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Це стосується осіб, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Відсутність видаткових операцій по банківському рахунку протягом 6 місяців. Ця норма застосовується до осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не пройшли ідентифікацію в цей період.

Неповідомлення про отримання пенсії від Російської Федерації до 31 грудня 2025 року. Це стосується українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них.

Як пройти ідентифікацію та відновити виплати?

Для відновлення пенсійних або страхових виплат необхідно пройти ідентифікацію. Існують кілька способів це зробити:

Онлайн-ідентифікація: Подати заяву через вебпортал Пенсійного фонду України, використовуючи віддалений кваліфікований електронний підпис “Дія. Підпис” (“Дія ID”). Після цього потрібно пройти відеоконференцзв’язок.

Заява та документи: Особи, які перебувають за кордоном, можуть надіслати письмову заяву про відновлення виплат разом з документами, що підтверджують факт, що особа жива. Ці документи, зокрема, копія паспорта та довідка про тимчасовий захист або статус біженця, повинні бути нотаріально засвідчені або завірені консульською установою України.

Важливі нюанси

Дія постанови не поширюється на пенсіонерів, які отримують пенсію за міжнародними договорами України.

Відновлення виплат відбувається на підставі заяви, документа про встановлення факту, що особа є живою (якщо це потрібно), та інших необхідних документів.

Засвідчені копії документів, надіслані з-за кордону, слід надсилати рекомендованим листом до територіального органу ПФУ, де ви перебуваєте на обліку.

Ці зміни спрямовані на вдосконалення системи виплат та забезпечення їхньої прозорості. Якщо ви належите до однієї з зазначених категорій, не забудьте вчасно пройти ідентифікацію, щоб зберегти право на отримання пенсії.

