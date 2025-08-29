За інформацією Київської обласної прокуратури, на Київщині викрито масштабні корупційні схеми, що призвели до збитків на суму понад 468 мільйонів гривень. У рамках розслідування про підозру повідомлено 42 особам, серед яких посадовці різного рівня, депутати, керівники державних і комунальних підприємств, а також підрядники. Розслідування охоплює широкий спектр злочинів: від розкрадання бюджетних коштів на неіснуючих укриттях до махінацій із землею та довкіллям, інформує Завтра.UA.

Зловживання службовим становищем та розкрадання

Зловживання владою і службовим становищем виявлені в різних сферах:

Нарахування премій на ЧАЕС. Один із керівників ДСП “ЧАЕС” підозрюється в необґрунтованому нарахуванні собі та іншим працівникам премій, що призвело до збитків у розмірі 5,2 млн грн .

Один із керівників ДСП “ЧАЕС” підозрюється в необґрунтованому нарахуванні собі та іншим працівникам премій, що призвело до збитків у розмірі . Махінації із землею в Броварах. Начальник управління виконавчого комітету Броварської міської ради та директор приватної компанії підозрюються у підробці документів для заниження вартості земельних ділянок. Збитки — 1,5 млн грн .

Начальник управління виконавчого комітету Броварської міської ради та директор приватної компанії підозрюються у підробці документів для заниження вартості земельних ділянок. Збитки — . Службове житло. Директор державного підприємства Інституту НААН підозрюється у незаконному відчуженні службової квартири. Збитки становлять понад 1 млн грн .

Директор державного підприємства Інституту НААН підозрюється у незаконному відчуженні службової квартири. Збитки становлять понад . Фальшиві послуги. У одній з Обухівських лікарень директор, головний бухгалтер, медичний директор та завідувач інсультним відділенням підозрюються у внесенні неправдивих даних про надані послуги. Це дозволило незаконно отримати з НСЗУ понад 6,2 млн грн .

У одній з Обухівських лікарень директор, головний бухгалтер, медичний директор та завідувач інсультним відділенням підозрюються у внесенні неправдивих даних про надані послуги. Це дозволило незаконно отримати з НСЗУ понад . Компенсації за знищене житло. Посадовці Гостомельської селищної військової адміністрації підозрюються у виділенні компенсації за нібито зруйноване житло, яке насправді не було знищене та навіть не підпадало під програму. Сума збитків — понад 7,8 млн грн .

Посадовці Гостомельської селищної військової адміністрації підозрюються у виділенні компенсації за нібито зруйноване житло, яке насправді не було знищене та навіть не підпадало під програму. Сума збитків — понад . Завищені ціни на закупівлях. Головний бухгалтер та головний лікар (на момент скоєння злочину — заступник) державної установи підозрюються у розтраті бюджетних коштів. В одному випадку це сталося через закупівлі за завищеними цінами на понад 2,2 млн грн, в іншому — через перемогу “потрібної” компанії на тендері, що завдало збитків на 1,2 млн грн.

Афери з укриттями, харчуванням та будівництвом

Неякісні укриття. Кілька посадовців Білоцерківської міської ради, зокрема директори ліцеїв, головний спеціаліст управління освіти, а також керівник підрядної організації, підозрюються в розтраті коштів на будівництві неякісних укриттів. Загальні збитки від цих схем складають понад 14 млн грн .

Кілька посадовців Білоцерківської міської ради, зокрема директори ліцеїв, головний спеціаліст управління освіти, а також керівник підрядної організації, підозрюються в розтраті коштів на будівництві неякісних укриттів. Загальні збитки від цих схем складають понад . Махінації з харчуванням у школах. Депутат Білоцерківської міської ради (також начальник Управління освіти) і постачальник підозрюються у розтраті 2 млн грн на закупівлі неякісних продуктів. Окрім того, секретар Гатненської сільської ради підозрюється у спробі заволодіти 800 тис. грн під час закупівлі обладнання для харчоблоку за завищеною ціною.

Депутат Білоцерківської міської ради (також начальник Управління освіти) і постачальник підозрюються у розтраті на закупівлі неякісних продуктів. Окрім того, секретар Гатненської сільської ради підозрюється у спробі заволодіти під час закупівлі обладнання для харчоблоку за завищеною ціною. Завищені ціни на будматеріали. Директор житлово-комунального підприємства та інші особи підозрюються у розтраті 2,2 млн грн на закупівлі будматеріалів за завищеними цінами.

Земельні махінації та шкода довкіллю

Найбільші збитки виявлені в результаті схем, пов’язаних із землею та природоохоронною діяльністю:

Незаконне відчуження землі. Колишній сільський голова підозрюється в безоплатній передачі комунальних земель, що завдало збитків на 907 тис. грн .

Колишній сільський голова підозрюється в безоплатній передачі комунальних земель, що завдало збитків на . Недостовірні дані в кадастрі. Державний реєстратор підозрюється у внесенні неправдивих відомостей, що дозволило вилучити землі з комунальної власності. Збитки — понад 20,7 млн грн .

Державний реєстратор підозрюється у внесенні неправдивих відомостей, що дозволило вилучити землі з комунальної власності. Збитки — понад . Шахрайське заволодіння ділянкою. Фізична особа, використовуючи підроблений документ, заволоділа земельною ділянкою. Сума збитків — 186 млн грн .

Фізична особа, використовуючи підроблений документ, заволоділа земельною ділянкою. Сума збитків — . Незаконний видобуток піску. Колишній депутат, під виглядом будівництва водойми, організував незаконний видобуток піску. Збитки від цього злочину оцінюються в 66,5 млн грн .

Колишній депутат, під виглядом будівництва водойми, організував незаконний видобуток піску. Збитки від цього злочину оцінюються в . Незаконна вирубка лісів. Директор компанії підозрюється в незаконній порубці дерев на території Чорнобильського заповідника, завдавши збитків на 77,5 млн грн . Також, інженер лісгоспу та інспектор НПП “Білоозерський” підозрюються в незаконній вирубці дерев, що спричинило збитки на суму понад 5 млн грн .

Директор компанії підозрюється в незаконній порубці дерев на території Чорнобильського заповідника, завдавши збитків на . Також, інженер лісгоспу та інспектор НПП “Білоозерський” підозрюються в незаконній вирубці дерев, що спричинило збитки на суму понад . Шахрайське заволодіння землями водного фонду. Троє осіб, підробивши документи, заволоділи ділянкою землі водного фонду. Збитки — 50,4 млн грн.

Системна корупція та розслідування

Правоохоронці підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Розслідування триває, його здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури спільно з різними правоохоронними органами, серед яких поліція, ДБР, СБУ та БЕБ.

