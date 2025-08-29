26.9 C
Корупційний спрут на Київщині: 42 посадовці “розпиляли” понад 468 мільйонів

КорупціяСтаттіФінанси
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
"Заробітки" на війні: посадовці Київщини привласнювали компенсації за зруйноване житло та бюджетні мільйони

За інформацією Київської обласної прокуратури, на Київщині викрито масштабні корупційні схеми, що призвели до збитків на суму понад 468 мільйонів гривень. У рамках розслідування про підозру повідомлено 42 особам, серед яких посадовці різного рівня, депутати, керівники державних і комунальних підприємств, а також підрядники. Розслідування охоплює широкий спектр злочинів: від розкрадання бюджетних коштів на неіснуючих укриттях до махінацій із землею та довкіллям, інформує Завтра.UA

Зловживання службовим становищем та розкрадання

Зловживання владою і службовим становищем виявлені в різних сферах:

  • Нарахування премій на ЧАЕС. Один із керівників ДСП “ЧАЕС” підозрюється в необґрунтованому нарахуванні собі та іншим працівникам премій, що призвело до збитків у розмірі 5,2 млн грн.
  • Махінації із землею в Броварах. Начальник управління виконавчого комітету Броварської міської ради та директор приватної компанії підозрюються у підробці документів для заниження вартості земельних ділянок. Збитки — 1,5 млн грн.
  • Службове житло. Директор державного підприємства Інституту НААН підозрюється у незаконному відчуженні службової квартири. Збитки становлять понад 1 млн грн.
  • Фальшиві послуги. У одній з Обухівських лікарень директор, головний бухгалтер, медичний директор та завідувач інсультним відділенням підозрюються у внесенні неправдивих даних про надані послуги. Це дозволило незаконно отримати з НСЗУ понад 6,2 млн грн.
  • Компенсації за знищене житло. Посадовці Гостомельської селищної військової адміністрації підозрюються у виділенні компенсації за нібито зруйноване житло, яке насправді не було знищене та навіть не підпадало під програму. Сума збитків — понад 7,8 млн грн.
  • Завищені ціни на закупівлях. Головний бухгалтер та головний лікар (на момент скоєння злочину — заступник) державної установи підозрюються у розтраті бюджетних коштів. В одному випадку це сталося через закупівлі за завищеними цінами на понад 2,2 млн грн, в іншому — через перемогу “потрібної” компанії на тендері, що завдало збитків на 1,2 млн грн.

Афери з укриттями, харчуванням та будівництвом

  • Неякісні укриття. Кілька посадовців Білоцерківської міської ради, зокрема директори ліцеїв, головний спеціаліст управління освіти, а також керівник підрядної організації, підозрюються в розтраті коштів на будівництві неякісних укриттів. Загальні збитки від цих схем складають понад 14 млн грн.
  • Махінації з харчуванням у школах. Депутат Білоцерківської міської ради (також начальник Управління освіти) і постачальник підозрюються у розтраті 2 млн грн на закупівлі неякісних продуктів. Окрім того, секретар Гатненської сільської ради підозрюється у спробі заволодіти 800 тис. грн під час закупівлі обладнання для харчоблоку за завищеною ціною.
  • Завищені ціни на будматеріали. Директор житлово-комунального підприємства та інші особи підозрюються у розтраті 2,2 млн грн на закупівлі будматеріалів за завищеними цінами.

Земельні махінації та шкода довкіллю

Найбільші збитки виявлені в результаті схем, пов’язаних із землею та природоохоронною діяльністю:

  • Незаконне відчуження землі. Колишній сільський голова підозрюється в безоплатній передачі комунальних земель, що завдало збитків на 907 тис. грн.
  • Недостовірні дані в кадастрі. Державний реєстратор підозрюється у внесенні неправдивих відомостей, що дозволило вилучити землі з комунальної власності. Збитки — понад 20,7 млн грн.
  • Шахрайське заволодіння ділянкою. Фізична особа, використовуючи підроблений документ, заволоділа земельною ділянкою. Сума збитків — 186 млн грн.
  • Незаконний видобуток піску. Колишній депутат, під виглядом будівництва водойми, організував незаконний видобуток піску. Збитки від цього злочину оцінюються в 66,5 млн грн.
  • Незаконна вирубка лісів. Директор компанії підозрюється в незаконній порубці дерев на території Чорнобильського заповідника, завдавши збитків на 77,5 млн грн. Також, інженер лісгоспу та інспектор НПП “Білоозерський” підозрюються в незаконній вирубці дерев, що спричинило збитки на суму понад 5 млн грн.
  • Шахрайське заволодіння землями водного фонду. Троє осіб, підробивши документи, заволоділи ділянкою землі водного фонду. Збитки — 50,4 млн грн.

Системна корупція та розслідування

Правоохоронці підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Розслідування триває, його здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури спільно з різними правоохоронними органами, серед яких поліція, ДБР, СБУ та БЕБ.

