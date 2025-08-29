Нова програма від уряду допоможе батькам зібрати дитину в перший клас. В Україні стартувала програма “Пакунок школяра”, в рамках якої батьки першокласників можуть отримати по 5 тис. грн від держави на підготовку до школи. Ці кошти можна витратити лише на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття. Адмініструє програму Пенсійний фонд, а виплата надходить на спеціальну “Дія.Картку”. Видання ЕП розповіло, як взяти участь у програмі та чи вистачить цих коштів, щоб повністю підготувати дитину до школи, інформує Завтра.UA.

Хто може отримати “Пакунок школяра”?

Отримати 5 тис. грн може один із батьків першокласника або його законні представники. Навіть якщо сім’я перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території, виплати будуть доступні після повернення в Україну.

Також допомогу можуть отримати уповноважені особи дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. За даними Міністерства соціальної політики, заяви на отримання допомоги вже подали 98 тис. родин, що становить майже 54% від загальної кількості першокласників.

Як подати заявку на отримання виплати?

З 15 липня Пенсійний фонд отримує списки першокласників від Міністерства освіти і науки. Це підтверджує факт зарахування дитини до школи. Ці списки оновлюються щотижня.

Подати заявку можна до 15 листопада як онлайн, так і офлайн.

Онлайн : у застосунку “Дія” потрібно перейти в розділ “Допомога від держави” та обрати послугу “Пакунок школяра” . Далі оберіть дитину, на яку оформлюється заявка, заповніть необхідні дані та відкрийте або оберіть “Дія.Картку”. Заявку потрібно підписати “Дія.Підписом”. Кошти мають надійти протягом 14 днів.

: у застосунку “Дія” потрібно перейти в розділ та обрати послугу . Далі оберіть дитину, на яку оформлюється заявка, заповніть необхідні дані та відкрийте або оберіть “Дія.Картку”. Заявку потрібно підписати “Дія.Підписом”. Кошти мають надійти протягом 14 днів. Офлайн: зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця вашої реєстрації.

Важливо: виплата надається на кожну дитину. Якщо у вас двоє першокласників, ви отримаєте по 5 тис. грн на кожного.

Де можна витратити гроші?

Кошти потрібно витратити протягом 180 днів, після чого невикористаний залишок повернеться до державного бюджету. Оплачувати покупки можна лише безготівково, як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах.

Щоб магазин приймав оплату з “Дія.Картки” за цією програмою, його платіжний термінал повинен мати спеціальний MCC-код, який відповідає умовам:

5641 – дитячий одяг

– дитячий одяг 5651 – одяг для всієї родини

– одяг для всієї родини 5661 – магазини взуття

– магазини взуття 5943 – канцелярські товари

Наразі немає єдиного списку магазинів-учасників, тому краще уточнити це безпосередньо в торговій точці. Деякі мережі, як-от “Папірус”, Akvarel, “Олівець-молодець”, “Територія мінімальних цін”, а також інтернет-магазини EVA.UA, Rozetka, Yuki та “Канцсервіс”, вже підтвердили свою участь.

Скільки коштує зібрати дитину до школи?

За оцінками фахівців, базовий набір для першокласника обійдеться щонайменше в 6,2 тис. грн. Проте, якщо обирати товари з найнижчого цінового сегмента, можна спробувати вкластися в 5 тис. грн.

Наприклад, на одяг і взуття з міцних матеріалів доведеться витратити близько 3,8 тис. грн. Рюкзак з ортопедичною спинкою коштуватиме від 1,5 тис. грн, тоді як бюджетний варіант — від 800 грн. Набір канцелярії обійдеться приблизно в 900 грн.

Аналітики зазначають, що цьогоріч попит змістився з преміум-товарів на більш бюджетні та середні цінові категорії. Якщо у 2024 році бюджетні пенали купували в 33% випадків, то у 2025 році цей показник зріс до 57%. Це свідчить про те, що батьки прагнуть економити, обираючи практичні й доступні рішення.

