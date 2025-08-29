Дипломатичні зусилля американських та європейських чиновників, спрямовані на припинення війни в Україні, схоже, зайшли в глухий кут. Попри низку зустрічей високого рівня, включаючи переговори між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та російським президентом Володимиром Путіним, значного прогресу не досягнуто. Про це повідомляє The Atlantic, інформує Завтра.UA.

Дональд Трамп, який прагне покласти край конфлікту, висловив своє невдоволення. За словами американських та колишніх чиновників, він вважає вимоги українського президента Володимира Зеленського та Європи нереалістичними. Трамп переконаний, що Україна має визнати втрату частини території для припинення конфлікту.

«Просто хоче, щоб це закінчилося»

Високопосадовець з адміністрації Трампа повідомив на умовах анонімності, що президент прагне якнайшвидшого завершення війни. «Він просто хоче, щоб це закінчилося», — сказав чиновник. «Майже не має значення, як».

Ця позиція різко контрастує з попередніми обіцянками, даними європейським лідерам, що Трамп не обговорюватиме територіальні поступки. Однак, за інформацією джерел, після зустрічі з Путіним на Алясці він почав обговорювати саме ці питання, відійшовши від попередніх домовленостей.

Дипломатична плутанина

Європейські чиновники відзначають зростаюче розгублення щодо позиції США. Спершу була надія на прорив після зустрічі Стіва Віткоффа з Путіним, на якій обговорювалося потенційне визнання російського контролю над Кримом та Донбасом в обмін на виведення російських військ з Херсонської та Запорізької областей.

Проте, як виявилося, Путін не зобов’язувався виводити війська, що викликало занепокоєння у європейців. «Незрозуміло, що Путін сказав Віткоффу чи Трампу, і чи правильно вони його зрозуміли», — зазначив високопосадовець європейського рівня. Відсутність у Віткоффа досвіду в дипломатії також називають можливою причиною непорозумінь.

Тиск на Київ та Європу

Напруженість зросла після того, як Трамп висловив розчарування Зеленському та європейським союзникам, заявивши, що їхні вимоги «нереалістичні». Він вважає, що для завершення конфлікту Україні доведеться пожертвувати частиною своєї території.

Водночас, адміністрація Трампа розглядає варіанти продовження розвідувального співробітництва та можливої допомоги з протиповітряною обороною, але утримується від надання довгострокових гарантій безпеки. Це викликає додаткове занепокоєння у Європі, де зростає втома від війни та її наслідків.

Трамп хоче бути миротворцем

Попри застій, Трамп бачить мирну угоду як ключову частину своєї спадщини та шлях до отримання Нобелівської премії миру. Наразі тривають пошуки місця для зустрічі Путіна і Зеленського, але Трамп приватно висловлює невдоволення тим, що його дипломатичні зусилля не принесли бажаного результату.

У п’ятницю, спілкуючись з журналістами, Трамп підсумував: «Я нічим не задоволений у цій війні. Нічим». Він припустив, що визначиться з планом дій за два тижні, але в понеділок визнав, що не знає, чи відбудеться зустріч лідерів, і може бути готовий відійти від конфлікту, якщо він затягнеться.

Чи означає ця зміна позиції Трампа, що Україна змушена буде йти на територіальні поступки, чи є ще шанс на вихід з глухого кута?

