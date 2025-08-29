Україна представила нову крилату ракету «Фламінго», яка вже перебуває в серійному виробництві. Про це повідомляє The Economist, інформує Завтра.UA. Ракета, розробка якої тривала лише дев’ять місяців, має заявлену дальність польоту до 3000 км та бойову частину понад одну тонну, що робить її потенційною загрозою для цілей у європейській частині Росії.

Швидкі темпи виробництва та українські складники

Процес запуску масового виробництва ракети «Фламінго» зайняв всього дев’ять місяців, що є надзвичайно коротким терміном для оборонної промисловості. Проєкт, який стартував наприкінці 2024 року після відмови США надати Україні ракети «Томагавк», очолила команда, що не мала попереднього досвіду в цій сфері. За даними The Economist, темп виробництва становить одну ракету на день, а до осені його планують збільшити до семи одиниць на добу. Основні характеристики:

Ракета на 90% складається з українських компонентів.

Її корпус виготовлений зі склопластику, а двигун — АІ-25 від підприємства «Мотор Січ».

За оцінками експертів, вартість однієї ракети становить менше 1 мільйона євро.

Суперечки та потенціал на полі бою

Хоча «Фламінго» на папері виглядає дуже потужною, її потенціал уже став предметом суперечок. Деякі експерти вважають проєкт переоціненим, тоді як інші переконані, що ракета здатна прорвати російську систему протиповітряної оборони. Компанія Fire Point, яка розробила ракету, заявляє, що остаточне випробування відбудеться на полі бою, і «противник буде шокований, коли це станеться».

