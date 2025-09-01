Співробітники правоохоронних органів викрили злочинну схему, за якою “Київводоканал” втратив майже 3,1 млн грн, інформує Завтра.UA. Слідчі встановили, що група осіб організувала махінації з постачанням реагентів для очищення питної води, замінюючи дорогі імпортні товари значно дешевшою вітчизняною продукцією.

Підміна реагентів та підробка документів

За даними слідства, організатором схеми є засновник компанії, що постачала хімікати “міським водоканалам”. Замість того, щоб купувати імпортні реагенти, група закуповувала українські аналоги, які були набагато дешевшими.

Для легалізації обману зловмисники підробляли документи про походження товару, вказуючи, що країною-виробником є Угорщина. Це дозволило їм продавати продукцію “Київводоканалу” за завищеними цінами, що відповідають вартості імпортних товарів.

Збитки та підозри

Унаслідок цих дій міському бюджету було завдано збитків на суму майже 3,1 млн грн, що підтверджено судовою економічною експертизою.

Спільними зусиллями слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та оперативників Управління СБУ в Києві та Київській області схему було викрито. Наразі про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні оголошено організатору та трьом його спільникам.

Покарання та продовження розслідування

За скоєні злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють причетність інших осіб та інші можливі епізоди злочинної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

