У Львові затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія, колишнього голови Верховної Ради. Ним виявився 52-річний місцевий житель. За даними правоохоронців, злочин був ретельно спланований і, можливо, пов’язаний з Росією, інформує Завтра.UA.

Деталі затримання та версія слідства

Про затримання повідомили представники Національної поліції України під час брифінгу у Львові. За словами заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова, підозрюваним є львів’янин 1973 року народження, який не мав постійного місця роботи. Інформацію про те, що він працював кур’єром, поліція спростувала.

Слідчі дії тривають, але правоохоронці вже мають певні версії. Нєбитов зазначив, що цей злочин не був спонтанним, а готувався заздалегідь, можливо, впродовж кількох місяців. Поліція не виключає, що підозрюваного інструктували певні особи.

Мотиви та ймовірний “російський слід”

Наразі мотиви вбивства офіційно не розголошуються, щоб не зашкодити слідству. Однак у поліції повідомили, що вони розглядають версію про причетність Росії до цього злочину.

«Ми не виключаємо жодну з версій. На сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство, ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку РФ», — наголосив Андрій Нєбитов.

За його словами, затриманий мав певні «обставини», які підштовхнули його до скоєння злочину. Більше деталей щодо мотивів обіцяють повідомити пізніше, після завершення слідчих дій.

Спроба втечі та подальші дії поліції

Правоохоронці також повідомили, що підозрюваний, ймовірно, планував виїхати за кордон після скоєння злочину. «Ми не виключаємо, що затриманий мав намір незаконно виїхати за межі нашої країни», — сказав Нєбитов.

Слідство проситиме суд про утримання підозрюваного під вартою без права внесення застави. Наразі невідомо, чи мав він спільників. Поліція продовжує працювати над цією резонансною справою.

