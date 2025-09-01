Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія було вбито в суботу, 30 серпня, у Львові. Невідомий, переодягнений у кур’єра служби Glovo, застрелив політика на вулиці Академіка Єфремова. Про це повідомило “Суспільне”, інформує Завтра.UA. Правоохоронцям вдалося швидко вийти на слід і затримати ймовірного вбивцю.

Деталі замаху та швидке затримання

За даними слідства, напад на Андрія Парубія був ретельно спланований. Зловмисник заздалегідь вивчав маршрути пересування політика та планував шляхи відступу. Незважаючи на це, правоохоронці спрацювали оперативно. Менш ніж за 24 години після злочину СБУ та Національна поліція вийшли на слід підозрюваного.

Затримання у Хмельницькій області

Ймовірного виконавця вбивства затримали через 36 годин після злочину в Хмельницькій області. Про успішне затримання Президенту України Володимиру Зеленському доповіли міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова СБУ Василь Малюк.

Зеленський наголосив на важливості з’ясування всіх обставин злочину та відзначив злагодженість дій правоохоронних органів. Президент також повідомив, що підозрюваний уже дає перші свідчення, і наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

«Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно. Дякую!», – повідомив Зеленський.

Розслідування триває

Наразі триває активне розслідування. Правоохоронці обіцяють надавати додаткову інформацію щодо перебігу справи окремо, щойно з’являться нові подробиці.

