В перший день осені, 1 вересня, в Україні набувають чинності важливі нововведення, що вплинуть на життя пенсіонерів, школярів, внутрішніх переселенців, студентів, військових, а також бізнесу. Деякі зміни стосуються фінансів, інші – освіти та соціальних виплат. Про це інформує Завтра.UA.

Зміни у школах: нові предмети та гнучке навчання

З 1 вересня 2025 року українські школи працюватимуть за оновленими правилами. Міністерство освіти і науки (МОН) зробило навчання більш гнучким та безпечним.

Дистанційне навчання

Скасовано наказ №1112, що раніше регулював дистанційне навчання. Тепер умови для цього формату стали гнучкішими: дистанційний клас можна відкрити вже для 5 учнів, а не для цілої паралелі.

Нові предмети

У школах з’являться нові обов’язкові предмети: енергоефективність та «Захист України». Останній викладатимуть у 10-11 класах по дві обов’язкові години на тиждень.

Доплати вчителям

Педагоги, які працюють у несприятливих умовах, щомісяця отримуватимуть доплати у розмірі 2 000 грн (2 600 грн до сплати податків).

Малі сільські школи

З вересня уряд припиняє фінансування шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів. Винятком є початкові, спеціальні та навчально-реабілітаційні центри. Ці заклади зможуть працювати лише за рахунок місцевих бюджетів.

Навчання за кордоном

Українські школярі, що тимчасово живуть за кордоном, можуть поєднувати навчання в місцевій школі з дистанційним вивченням української програми або повністю перейти на онлайн-навчання за українським стандартом.

Нововведення для військовослужбовців

Грошова допомога

Від 1 вересня змінюються правила надання одноразової грошової допомоги в розмірі 1 млн грн для військовослужбовців віком до 25 років. Виплату можуть отримати:

Особи, які після 24 лютого 2022 року перейшли зі строкової служби на контракт.

Військовослужбовці, яким було присвоєно первинне офіцерське звання молодший лейтенант.

Військові, які були переатестовані.

Право на виплату мають лише громадяни України віком від 18 до 25 років, які підписали контракт під час воєнного стану та не мали кримінальної відповідальності. Обов’язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях від одного до шести місяців.

Нові правила для ТЦК та відпустки

Бодікамери: з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) зобов’язані носити бодікамери . Відеозапис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток.

з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) зобов’язані носити . Відеозапис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток. Обов’язкова відпустка: військовослужбовці мають брати мінімум 15 днів відпустки, а учасники бойових дій можуть додатково отримати ще 14 днів.

Пенсіонери отримають ювілейні надбавки

Масштабних змін у пенсійному забезпеченні немає, проте деякі пенсіонери, які святкують ювілей у серпні–вересні, отримають додаткові виплати:

300 грн для осіб 70–74 років

для осіб 70–74 років 456 грн для осіб 75 років

для осіб 75 років 570 грн для осіб 80 років і більше

Крім того, люди, яким понад 80 років, можуть отримати ще одну доплату, якщо мають висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному догляді та не мають працездатних родичів. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Нові правила допомоги ВПО та програма «єОселя»

Виплати та житло

Уряд продовжив до лютого 2026 року виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з вразливих категорій. Змінилися правила щодо депозитів: тепер можна мати понад 10 тисяч гривень на рахунку, якщо це діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

Суми виплат залишаються без змін:

2 000 грн для дорослого

для дорослого 3 000 грн для дитини чи людини з інвалідністю

Програма «єОселя»

З 10 вересня запрацює оновлена програма «єОселя». Держава компенсуватиме до 70% першого внеску та щомісячного платежу протягом першого року. При цьому сума компенсації першого внеску не може перевищувати 2 млн грн або 30% вартості житла.

Зміни для студентів та бізнесу

Базова військова підготовка: для студентів віком 18–25 років стає обов’язковою базова військова підготовка. Теоретичний курс вивчають усі, а практику проходять чоловіки (жінки — за бажанням). Відмова від курсу може призвести до відрахування.

для студентів віком стає обов’язковою базова військова підготовка. Теоретичний курс вивчають усі, а практику проходять чоловіки (жінки — за бажанням). Відмова від курсу може призвести до відрахування. Президентські стипендії: призери міжнародних олімпіад отримуватимуть 25 000 грн щомісяця, учасники — 10 000 грн . Призери всеукраїнських олімпіад — від 5 000 до 15 000 грн щомісяця.

призери міжнародних олімпіад отримуватимуть щомісяця, учасники — . Призери всеукраїнських олімпіад — від щомісяця. Тарифи на електроенергію: для бізнесу тарифи зростуть на 14–23%.

