Європейські політики розробляють детальні плани щодо можливого розгортання миротворчих військ в Україні. Ця ініціатива є частиною безпекових гарантій для Києва, і її активно підтримують Сполучені Штати.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Financial Times, інформує Завтра.UA. Вона підкреслила, що такі гарантії безпеки для України є «надзвичайно важливими та абсолютно необхідними». За її словами, Європа вже має чіткий план, узгоджений з Білим домом.

Підтримка США є ключовою

Фон дер Ляєн наголосила на важливості участі США у цій ініціативі. Вона повідомила, що президент Трамп запевнив європейських лідерів, що американська присутність буде частиною загальної підтримки.

«Це було дуже чітко та неодноразово підтверджено», — сказала вона.

Десятки тисяч військових та розвідувальна підтримка

Як повідомляє видання, майбутній контингент може налічувати десятки тисяч військовослужбовців. Командування здійснюватимуть європейські країни. Крім того, США нададуть значну підтримку, включно з системами управління та контролю, а також засобами розвідки та спостереження.

Ці плани свідчать про поглиблення співпраці між Європою та США у питанні безпеки України та готовність надати конкретні й вагомі гарантії для захисту її суверенітету.

