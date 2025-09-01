В Афганістані стався потужний землетрус магнітудою 6,0, що призвів до масових руйнувань та численних жертв. Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Джалалабад, біля кордону з Пакистаном. Про це повідомляжє The Guardian, інформує Завтра.UA. За попередніми даними, щонайменше 250 людей загинули, а сотні отримали поранення. Ці цифри можуть значно зрости, оскільки рятувальники продовжують пошукові роботи в завалах.

Деталі трагедії та епіцентр

За даними Геологічної служби США, землетрус стався в неділю о 23:47 за місцевим часом. Епіцентр знаходився за 27 км на північний схід від міста Джалалабад. Найбільшу небезпеку становила невелика глибина епіцентру — лише 8 км, що, як правило, спричиняє значно більші руйнування та жертви.

Через 20 хвилин після основного поштовху, в тому ж регіоні було зафіксовано афтершок магнітудою 4,5 бала, що ще більше ускладнило ситуацію для рятувальних служб.

Значні жертви та виклики для рятувальників

Влада провінції Кунар, яка найбільше постраждала від стихії, повідомила про щонайменше 250 загиблих та 500 поранених. Жертви зафіксовано в районах Нур-Гуль, Сокі, Ватпур, Маногі та Чападаре. Речник міністерства охорони здоров’я Шарафат Заман заявив, що «кількість жертв і поранених висока, але оскільки до району важко дістатися, наші команди все ще працюють на місці».

Співробітник служби зв’язку провінції Нангархар Седікуллах Курайші Бадлун підтвердив дев’ять смертей у своїй провінції. За словами керівника інформаційного відділу Наджибулли Ханіфа, сотні поранених були доставлені до лікарень, і ця кількість може зрости, оскільки повідомлення надходять з віддалених районів, де дороги зруйновані.

Місцевість та її вразливість

Джалалабад — це великий торговельний центр, розташований поблизу кордону з Пакистаном. Хоча багато будівель у місті є малоповерховими і зведені з бетону та цегли, в його околицях переважають будинки з глиняної цегли та дерева, що є особливо вразливими до землетрусів. Багато з цих споруд мають погану конструкцію, що посилює ризики.

Афганістан є регіоном підвищеної сейсмічної активності, особливо гірський хребет Гіндукуш, де стикаються Індійська та Євразійська тектонічні плити. Це робить країну однією з найуразливіших у світі до стихійних лих.

Трагедії минулого та висновки

Минулого року країна вже пережила серію землетрусів на заході, що забрали життя понад 1000 людей. Найбільш смертоносним стихійним лихом за останній час став землетрус 7 жовтня 2023 року магнітудою 6,3 бала, що призвів до численних афтершоків. За оцінками уряду Талібану, тоді загинуло щонайменше 4000 осіб, хоча ООН назвала меншу цифру — близько 1500. Ці трагедії підкреслюють постійну небезпеку для жителів Афганістану.

