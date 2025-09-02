Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія визнав свою провину, заявивши, що його дії були “помстою українській владі”. Про це він повідомив журналістам із зали суду у Львові, інформує Завтра.UA.

Деталі зізнання

За інформацією “hromadske”, підозрюваний категорично заперечив, що його шантажували російські спецслужби, як це могли припускати раніше.

“Це моя особиста помста українській владі”, – сказав він.

Чоловік також зазначив, що сподівається на швидкий вирок, аби його змогли обміняти на військовополонених. Його мета – поїхати до Росії та знайти тіло свого сина.

На питання, чому жертвою був обраний саме Андрій Парубій, який перебував в опозиції до чинної влади, підозрюваний відповів, що політик “був поруч”.

“Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя (ймовірно, йдеться про Петра Порошенка)”, – додав він.

Обрання запобіжного заходу

Сьогодні, 2 вересня, Галицький районний суд міста Львова обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Прокуратура Львівської області наполягала саме на такому рішенні, мотивуючи це тяжкістю злочину.

Дії 52-річного мешканця Львова кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)

(умисне вбивство) Ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)

Хронологія подій

Нагадаємо, 30 серпня у Львові підозрюваний здійснив вісім пострілів у народного депутата Андрія Парубія, який загинув на місці. Наступного дня, 31 серпня, його затримали на території Хмельницької області.

“Коли на вулицях лунають постріли, це сигнал для всієї держави. Ми реагуємо рішуче, аби кожен злочин проти життя людини отримував найсуворішу правову оцінку”, – прокоментував справу керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Наразі досудове розслідування триває.