Під час зустрічі зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Китаї, Володимир Путін виступив з черговими заявами щодо повномасштабного вторгнення в Україну, інформує Завтра.UA. Російський диктатор вкотре повторив риторику Кремля, стверджуючи, що «єдина мета Росії в Україні — захист власних інтересів».

Путін спробував представити російську агресію як «вимушений крок». Він заявив, що Москва «була змушена захищати людей, які пов’язують свою долю з Росією». Водночас він не уточнив, що саме сталося з цими людьми і які саме «інтереси» Росії були під загрозою. Президент РФ також заперечив будь-які агресивні наміри з боку своєї країни, назвавши їх «провокаціями» та «істерією» з боку Заходу.

Ключові тези російського лідера:

«Захист власних інтересів» : Путін заявив, що війна в Україні пов’язана не з агресією Росії, а з нібито «державним переворотом», який спровокував Захід.

: Путін заявив, що війна в Україні пов’язана не з агресією Росії, а з нібито «державним переворотом», який спровокував Захід. Удари по енергетичній інфраструктурі : За словами Путіна, Росія «довго терпіла» українські удари по російських енергетичних об’єктах і лише після цього почала «серйозно відповідати». Це твердження суперечить хронології подій, адже російські атаки на українську енергетику розпочалися значно раніше.

: За словами Путіна, Росія «довго терпіла» українські удари по російських енергетичних об’єктах і лише після цього почала «серйозно відповідати». Це твердження суперечить хронології подій, адже російські атаки на українську енергетику розпочалися значно раніше. НАТО і ЄС: Російський лідер вкотре протиставив НАТО і Євросоюз. Він заявив, що Москва ніколи не виступала проти членства України в ЄС, оскільки це «не військово-політичний блок». Натомість, членство в НАТО він назвав «військовим освоєнням України», що «загрожує Росії».

Ці заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на виправдання агресії та перекладання відповідальності за війну на Україну та її західних партнерів.

