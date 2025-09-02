Попри стабільну ситуацію з міжнародним фінансуванням на 2025 рік, Україна стикається зі значним дефіцитом коштів на наступні роки. За оцінками Національного банку України (НБУ), наразі лише третина необхідних $65 млрд на 2026-2027 роки має підтверджені джерела.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”. Він наголосив, що цей “розрив”, який потрібно закривати, є актуальним питанням для української економіки, інформує Завтра.UA.

2025 рік: стабільність і оптимізм

За словами Ніколайчука, ситуація з фінансуванням на 2025 рік виглядає “досить комфортно”. Це означає, що уряд і центробанк мають достатньо підтверджених джерел для покриття поточних потреб.

Дефіцит на 2026-2027 роки: дві третини без джерел

Проте, довгострокова перспектива менш оптимістична. НБУ оцінює, що на 2026 і 2027 роки потреба у зовнішньому фінансуванні становить $65 млрд.

2026 рік: $35 млрд

$35 млрд 2027 рік: $30 млрд

Наразі, за словами Ніколайчука, близько двох третин цієї суми, або приблизно $43 млрд, не мають підтверджених джерел фінансування.

Російські активи як можливий резерв

Ніколайчук також уточнив, що в оцінці НБУ не враховується резерв, який може бути сформований цього року з коштів, що надійдуть за рахунок заморожених російських активів (механізм ERA). Ці кошти могли б стати додатковою “подушкою безпеки” для фінансової стабільності країни в майбутньому.

Таким чином, попри впевнену позицію на найближчий рік, перед Україною стоїть масштабне завдання — знайти та залучити значні обсяги фінансування, щоб уникнути фінансових ризиків у довгостроковій перспективі.

