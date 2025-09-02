Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, детективи Бюро економічної безпеки та Міністерство оборони України викрили корупційну схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для електропостачання військових частин. До злочинної оборудки причетні колишній керівник квартирно-експлуатаційних управлінь у двох областях та директор підконтрольного йому підприємства, інформує Завтра.UA.

Деталі злочинної схеми

Слідство встановило, що колишній начальник квартирно-експлуатаційного управління, уклав низку договорів з підконтрольною компанією на постачання електроенергії для потреб Збройних Сил України. Згодом, без об’єктивних на те підстав, умови цих контрактів були змінені. Ціна на електроенергію була штучно завищена під приводом так званих «коливань на ринку».

У результаті цієї схеми її організатори незаконно заволоділи 25 мільйонами гривень, виділеними з державного бюджету на забезпечення армії.

Підозра та можливе покарання

Наразі поліцейські зібрали достатню доказову базу та повідомили про підозру ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівникові комерційного підприємства. Їхні дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

ч. 4 ст. 425 — недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки.

За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі вирішується питання щодо обрання для підозрюваних запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

