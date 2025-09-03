Верховна Рада зробила крок до вирішення проблеми з мобілізацією фахівців на оборонних підприємствах, ухваливши в першому читанні законопроєкт №13335. Цей документ надає критично важливим компаніям право тимчасово бронювати військовозобов’язаних, у яких є проблеми з документами. Законопроєкт підтримали 283 народні депутати, про що повідомив Олексій Гончаренко, інформує Завтра.UA.

Кого стосується бронювання?

Тимчасове бронювання на термін до 45 днів поширюється на військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу. Це стосується тих, хто:

не має або має неналежно оформлений військово-обліковий документ;

не перебуває на військовому обліку;

не уточнив персональні дані;

перебуває в розшуку, за винятком випадків, пов’язаних зі статтями 336 (ухилення від призову) та 337 (ухилення від військового обліку або навчальних зборів) Кримінального кодексу України.

Механізм та умови бронювання

Законопроєкт передбачає, що критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть укладати трудовий договір з такими працівниками. Під час прийняття на роботу встановлюється випробувальний термін, який не може перевищувати 45 календарних днів.

Протягом цього періоду працівник зобов’язаний привести свої військово-облікові документи у відповідність до вимог законодавства. Якщо він цього не зробить, його можуть звільнити.

Навіщо потрібен цей закон?

Як зазначається в пояснювальній записці, український оборонно-промисловий комплекс потребує великої кількості фахівців. Підприємства, що займаються розробленням, виготовленням та ремонтом озброєння, постійно стикаються з проблемою, коли їхні працівники отримують повістки під час оновлення даних у ТЦК. Це призводить до затримок у виробництві та втрати кваліфікованих кадрів.

Новий законопроєкт має на меті тимчасово розв’язати цю проблему, надавши можливість підприємствам бронювати новоприйнятих працівників. Це дозволить їм безперебійно виконувати свої завдання та сприятиме зміцненню обороноздатності України.

