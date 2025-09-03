Господарський суд Києва ухвалив рішення, яке має стати серйозним уроком для недобросовісних постачальників: компанія, що продала ЗСУ неякісні бронежилети та шоломи, тепер має повернути понад 28 мільйонів гривень. Це сталося завдяки позову Волинської обласної прокуратури, яка добилася справедливості, інформує Завтра.UA.

Схема постачання: як бізнес наживався на захисниках

У квітні 2022 року, коли потреба у військовому спорядженні була особливо гострою, згадана компанія уклала контракт із Волинською обласною військовою адміністрацією. Підприємство зобов’язалося поставити 884 бронежилети та 846 бойових шоломів. Загальна сума угоди становила понад 28 мільйонів гривень.

Небезпечні «бронежилети» та «шоломи»: загроза замість захисту

Проте замість надійного захисту військові отримали майно, яке не відповідало жодним стандартам. Прокурори встановили, що жоден із поставлених бронежилетів не витримав балістичних випробувань. Це означає, що вони не могли захистити бійців від уражень. Бойові шоломи також виявились непридатними для використання, не виконуючи свою основну функцію. Їхня неякісність створювала пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.

Рішення суду: справедливість для ЗСУ

У зв’язку з виявленими порушеннями прокуратура подала позов до суду. Мета – стягнути з компанії-постачальника повну вартість неякісного товару. Суд повністю підтримав вимоги прокурорів, зобов’язавши ТОВ повернути 28,2 мільйона гривень.

Це вже не перший випадок стягнення коштів із цієї компанії. Торік, за позовом тієї ж Волинської обласної прокуратури, з підприємства вже було стягнуто 5,6 мільйона гривень штрафу за аналогічну поставку неякісних бронежилетів та шоломів. Ці судові рішення демонструють принципову позицію держави щодо покарання за корупційні схеми, що підривають обороноздатність країни та наражають на небезпеку життя військових

