Серед українців зростає паніка через чутки про можливе виселення з неприватизованого житла. В мережі поширюється інформація, що тисячі сімей, які прожили в квартирах десятиліттями, можуть їх втратити. Причиною занепокоєння став законопроєкт, що скасовує старий Житловий кодекс та закон про приватизацію, інформує Завтра.UA.

16 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики». За словами його авторів, цей документ покликаний модернізувати житлову політику в Україні та привести її до міжнародних стандартів. Однак, деякі положення викликали серйозні застереження.

Нові правила: що передбачає законопроєкт

Законопроєкт №12377 спрямований на комплексну реформу житлової сфери. Серед його ключових цілей:

Заміна застарілого законодавства. Документ повністю скасовує Житловий кодекс 1983 року та Закон «Про приватизацію державного житлового фонду» 1992 року.

Створення фонду доступного житла. Передбачено формування фондів для соціального, службового та орендного житла, а також розвиток державно-приватного партнерства.

Стимули для інвесторів. Планується надання податкових преференцій та пільгових кредитів для залучення інвестицій у житлове будівництво.

Цифровізація. Створення єдиного електронного реєстру для обліку житлового фонду.

Незважаючи на прогресивні, на перший погляд, ідеї, скасування чинних законів викликає найбільше занепокоєння.

«Хто не встигне, може залишитися без нього»

Адвокатка Марія Левченко наголошує, що законопроєкт забороняє відчуження державного та комунального житла, призупиняючи його приватизацію. «Після того, як цей законопроєкт буде остаточно прийнятий, усі, хто не встигне приватизувати своє житло, можуть його втратити. Приватизовані квартири, які вже перейшли у приватну власність, ніхто не забиратиме», — пояснює експертка.

Головна проблема полягає в тому, що новий законопроєкт не дає чіткої відповіді, що буде з людьми, які нині проживають у неприватизованих квартирах. Це створює юридичну невизначеність для мільйонів українців.

Гуртожитки під загрозою

Ріелторка Світлана Водянник вказує на ще одну вразливу категорію громадян — мешканців гуртожитків. За її словами, тисячі людей, які прожили в таких приміщеннях 20–30 років, можуть опинитися на вулиці. «Досі існують гуртожитки, що належали закритим підприємствам. Люди там живуть, але не можуть приватизувати житло, оскільки змінювалися власники. Їх намагаються виселити, щоб перепланувати будівлі на багатоквартирні будинки для продажу», — зазначає експертка.

Законопроєкт №12377 у статті 24, зокрема, передбачає виселення члена сім’ї, якщо він припиняє трудові відносини, що може торкнутися мешканців гуртожитків, які були надані їм як службове житло.

«Маяк» для траншу від ЄС

За словами авторки законопроєкту, народної депутатки Олени Шуляк, ухвалення цього закону є одним з індикаторів для отримання Україною траншу від ЄС у розмірі понад 300 млн євро. Законопроєкт №12377 є «маяком» для програми Ukraine Facility, що, ймовірно, гарантує його ухвалення до кінця грудня.

З огляду на це, юристи радять не зволікати й приватизувати житло, поки це ще можливо. Хоча законопроєкт не ухвалений остаточно, існують обґрунтовані побоювання, що часу залишилося обмаль.

