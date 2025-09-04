Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) викрили шахрайську схему з незаконного заволодіння землею біля відомого гірськолижного курорту «Мигово» на Буковині, інформує Завтра.UA. За підозрою в організації злочинної схеми викрили трьох осіб, серед яких — дружина голови Мигівської сільської ради.

Слідство встановило, що на початку 2022 року дружина високопосадовця разом із двома спільниками розробила план із привласнення 6 га землі. Ділянки, що належать ДП «Берегометське лісомисливське господарство», розташовані в межах Мигівського лісництва, безпосередньо поблизу популярного туристичного об’єкта.

Підроблені документи та продаж за безцінь

Зловмисники використали підроблені державні акти на право власності, щоб оформити землю. Вони створили фіктивну технічну документацію, присвоїли кадастрові номери та зареєстрували ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після незаконного оформлення землю розділили на менші частини та продали їх за значно заниженою вартістю підставному покупцю. Ринкова вартість цих ділянок оцінюється в понад 3,4 млн грн.

Кримінальна відповідальність та арешт майна

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

Ч. 4 ст. 190 (Шахрайство): Вчинене в особливо великих розмірах.

Вчинене в особливо великих розмірах. Ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (Підробка документів): Вчинене організованою групою.

Вчинене організованою групою. Ч. 3 ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом): Вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

За цими статтями передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та арешт незаконно набутого майна. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

