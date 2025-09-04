Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, привіз із собою на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні власний туалет. Цей незвичайний захід став частиною надзвичайно суворих протоколів безпеки, які застосовуються для захисту інформації про здоров’я верховного лідера. За даними Reuters, такі заходи є стандартною практикою, спрямованою на запобігання збору даних іноземними розвідувальними службами, інформує Завтра.UA.

Ретельне прибирання після зустрічі

Після двогодинних переговорів між Кімом і Путіним, персонал КНДР провів ретельну дезінфекцію та прибирання кімнати, де проходила зустріч. На відео, опублікованому кремлівським репортером Олександром Юнашевим, видно, як двоє співробітників Північної Кореї старанно витирають спинку та підлокітники крісла.А також журнальний столик і склянку, до яких торкався Кім.

Журналіст зазначив, що персонал «ретельно знищив усі сліди присутності Кіма». Цей крок, як і інші, є частиною комплексу заходів безпеки, які мають на меті приховати будь-які натяки на стан здоров’я лідера.

Особистий туалет у поїзді

Одним з найпомітніших елементів безпеки є особистий унітаз, який Кім завжди возить із собою в поїзді під час закордонних поїздок. За інформацією розвідки Південної Кореї та Японії, цей захід допомагає запобігти отриманню зразків біологічних відходів лідера.

Експерт з питань лідерства КНДР Майкл Медден, з Центру Стімсона, пояснює, що такі дії є стандартним протоколом, який діє ще з часів батька Кіма, Кім Чен Іра.

«Спеціальний туалет і обов’язкові пакети для сміття з відходами та недопалками призначені для того, щоб іноземна розвідувальна служба, навіть дружня, не отримала зразок і не протестувала його», — заявив Медден. Він додав, що аналіз біологічних матеріалів може дати уявлення про будь-які захворювання, включно з проблемами зі шкірою чи волоссям.

Приклади надзвичайних заходів безпеки

Ці заходи не є унікальними для цієї зустрічі. Подібні інциденти фіксувалися під час попередніх закордонних візитів Кіма:

2019 рік, Ханой: Після саміту з тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Охоронці Кіма годинами блокували його готельний номер, виносили звідти різні речі, включаючи матрац.

Після саміту з тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Охоронці Кіма годинами блокували його готельний номер, виносили звідти різні речі, включаючи матрац. 2018 рік, саміт із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном: Охоронці Північної Кореї обприскали та протерли стілець і стіл дезінфікуючим засобом, перш ніж Кім сів.

Охоронці Північної Кореї обприскали та протерли стілець і стіл дезінфікуючим засобом, перш ніж Кім сів. 2023 рік, саміт із Путіним: Охорона Кіма ретельно перевірила його крісло, використовуючи металошукач, і протерла його дезінфікуючим засобом.

Ці протоколи підкреслюють, наскільки серйозно влада КНДР ставиться до збереження конфіденційності інформації про здоров’я свого лідера, навіть в умовах публічних зустрічей з іншими світовими лідерами.

