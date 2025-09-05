В.о. генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Ользі Макогонюк НАБУ та САП повідомили про підозру. Її звинувачують у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків у розмірі 15,6 млн грн. За даними слідства, посадовиця навмисно сприяла тому, щоб прибутковий бізнес з обслуговування авіарейсів перейшов від комунального підприємства до приватної компанії.

Схема, що призвела до втрат

Слідство встановило, що Макогонюк свідомо не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому. Цей документ був ключовим, оскільки з 2003 року він дозволяв аеропорту отримувати значний прибуток від авіакомпаній за такі послуги, як зліт, посадка та стоянка літаків.

Замість того, щоб захищати інтереси комунального підприємства, підозрювана сприяла передачі статусу експлуатанта аеропорту приватній компанії. Ця схема дозволила приватній структурі перебрати на себе всі прибуткові операції, що раніше належали місту.

Втрачені мільйони та майнові права

У грудні 2020 року КП «Міжнародний аеропорт Одеса» остаточно втратило свій статус експлуатанта, а приватна компанія почала отримувати дохід від надання авіаційних послуг. Унаслідок цих дій територіальна громада Одеси зазнала збитків на понад 15,6 мільйонів гривень.

Дії Макогонюк кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Це кримінальне провадження є ще одним свідченням системної корупції, що шкодить інтересам громади та державному бюджету.

Оновлення: Справа розслідується

Наразі розслідування триває. НАБУ і САП продовжують збирати докази, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї схеми. Ця ситуація підкреслює важливість боротьби з корупцією на всіх рівнях, особливо в стратегічно важливих об’єктах інфраструктури, таких як аеропорти.

