Прокуратура Києва викрила низку корупційних схем, що завдали міському бюджету збитків на понад 2 мільйони гривень. Підозри у вчиненні злочинів отримали троє керівників комунальних підприємств та інженер приватної фірми. Справи стосуються розтрати коштів при закупівлі дорожньої солі, асфальту та ремонті укриття, інформує Завтра.UA.

Завищені ціни на ремонт укриття

Слідчі встановили, що інженер-кошторисник приватної компанії, яка ремонтувала укриття в одній зі шкіл Подільського району, завищив вартість робіт на понад 238 тисяч гривень. Таким чином, бюджетні гроші були незаконно привласнені. Дії підозрюваного кваліфіковано за статтею про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

Дорогий асфальт у Подільському та Святошинському районах Києва

Керівники двох столичних комунальних підприємств, “ШЕУ Подільського району” та “ШЕУ Святошинського району”, підозрюються у зловживаннях при закупівлі асфальтобетонних сумішей.

КП «ШЕУ Подільського району»: Керівник підприємства, діючи через службову недбалість, закупив асфальт за завищеними цінами, завдавши бюджету збитків на майже 750 тисяч гривень.

Керівник підприємства, діючи через службову недбалість, закупив асфальт за завищеними цінами, завдавши бюджету збитків на майже 750 тисяч гривень. КП «ШЕУ Святошинського району»: Його колега, начальник “ШЕУ Святошинського району”, підозрюється у зловживанні службовим становищем, що призвело до переплати за асфальт на суму понад 435 тисяч гривень.

Сіль за ціною золота в Голосіївському районі столиці

Керівник КП «ШЕУ Голосіївського району» підозрюється у службовій недбалості. Замість того, щоб закупити дорожню сіль безпосередньо у державного виробника, він придбав її у посередника за значно завищеною ціною. Ця схема завдала місту збитків на понад 828 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для всіх підозрюваних. Розслідування триває, і правоохоронні органи продовжують боротьбу з корупцією, яка завдає шкоди інтересам киян та бюджету міста.

Раніше стало відомо, що топ-чиновник податкової служби організував «схему» на 1,5 млрд гривень.