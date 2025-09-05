На Східному економічному форумі у Владивостоці 5 вересня російський диктатор Володимир Путін виступив із низкою суперечливих заяв щодо війни в Україні. Він назвав Москву «найкращим місцем» для переговорів, звинуватив Україну у відсутності готовності до діалогу. А також зажадав гарантій безпеки для Росії, інформує Завтра.UA.

Москва — «найкраще місце» для переговорів?

За словами Путіна, Україна нібито «просить» про контакти з Росією, хоча раніше виключала таку можливість. При цьому він зазначив, що «не бачить великого сенсу» в зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Путін вважає, що «домовитися з ключових питань з українською стороною буде практично неможливо».

Незважаючи на це, російський диктатор заявив, що готовий до такої зустрічі. Він запропонував провести її в Москві, назвавши її «найкращим місцем» для переговорів. Путін пообіцяв «забезпечити умови для роботи та безпеку» Зеленському, якщо той приїде. Також він назвав пропозицію Києва провести переговори в іншому місці «надмірними вимогами».

Путін зажадав гарантій безпеки для Росії

У своїй промові Путін заявив, що після досягнення довгострокового миру в Україні гарантії безпеки мають бути розроблені не лише для України, а й для Росії. При цьому він стверджує, що «на серйозному рівні» це питання ще ніхто не обговорював.

«І ми будемо поважати ті гарантії безпеки, які, звичайно, повинні бути вироблені і для Росії, і для України», — цинічно заявив російський диктатор.

Він також пригрозив, що будь-які іноземні війська, які з’являться на території України, стануть «законними цілями» для Росії. Однак додав, що після досягнення миру «жодного сенсу» в них не буде.

Сльози Януковича та «державний переворот»

Під час свого виступу Путін також згадав про експрезидента України Віктора Януковича, заявивши, що той «проронив сльозу», коли дізнався про можливі економічні наслідки вступу України до Європейського Союзу. За словами диктатора, Янукович «не відмовлявся від вступу», але прагнув його «за прийнятних умов».

Крім того, Путін знову повторив свою пропагандистську тезу про те, що в Україні у 2014 році відбувся «державний переворот», після якого до влади прийшли сили, які виступають за вступ до НАТО. Він стверджував, що українська судова система «зруйнована як така», а втягування України в НАТО нібито «безпосередньо стосується інтересів росії у сфері безпеки».

Завершуючи свою промову, Путін зазначив, що кожна країна має право на вибір у сфері безпеки, але не «за рахунок іншої країни». Він також додав, що Росія готова «у повному обсязі виконувати мирні домовленості щодо України», якщо вони будуть досягнуті.

