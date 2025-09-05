Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа на стратегічно важливій нафтобазі. За інформацією місцевих пабліків та російських ЗМІ, цей об’єкт є критично важливим для забезпечення паливом 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ, інформує Завтра.UA.

Хронологія подій та наслідки

Перед вибухами в місті оголосили загрозу атаки дронами. Після серії вибухів місцеві жителі почали повідомляти про пожежу в районі нафтобази, публікуючи відео та коментарі, що підтверджують масштабність займання. На кадрах видно значні руйнування та сильне полум’я, що охопило об’єкт.

Атака як елемент стратегії тиску

Моніторингові джерела зазначають, що ця нафтобаза є ключовим логістичним вузлом для російських окупаційних військ. Її знищення завдає серйозного удару по матеріально-технічному забезпеченню ворога, особливо на тлі вже існуючого дефіциту пального в регіоні. Раніше атаки України на нафтопереробні заводи вже призвели до проблем з паливом у Луганську.

Організація “АТЕШ” заявляє про свою причетність

Партизанський рух “АТЕШ” взяв на себе відповідальність за атаку. У своєму повідомленні організація заявила, що її агенти займалися розвідкою об’єкта ще з серпня, і їхня робота “далася взнаки”. Це підкреслює скоординованість та цілеспрямованість дій українських сил опору на окупованих територіях.

