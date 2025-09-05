Європейські лідери, усвідомлюючи скептицизм Дональда Трампа щодо тривалих переговорів про мир в Україні, розробили нову стратегію. Вони прагнуть показати американському президенту, що Європа серйозно налаштована на довгострокове врегулювання конфлікту, на відміну від Росії. Про це йдеться у статті The New York Times, інформує Завтра.UA. Ця тактика, що поєднує публічні заяви та приватні зустрічі, спрямована на утримання Трампа на своєму боці. Та демонструє готовність до “важкої роботи” з підготовки повоєнного майбутнього.

Європа закладає основу для миру, поки Путін зволікає

Європейські лідери високо оцінили зусилля Трампа щодо швидкого укладення мирної угоди. Але висловили сумніви, що це можливо в короткі терміни. Після того, як перспектива негайних переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським згасла, європейці переключили свою енергію на демонстрацію власних конструктивних дій.

Ключовим посланням, яке європейські лідери донесли до Білого дому, є їхня готовність працювати над повоєнним майбутнім України. Тоді як Путін уникає прямого діалогу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон відкрито заявили, що Путін ставить “відверто неприйнятні передумови” для зустрічі із Зеленським, що, на їхню думку, суперечить його телефонній розмові з Трампом. Макрон навіть припустив, що Путін “відхилив рішення президента Трампа”.

Гарантії безпеки та тиск на Білий дім

Ці зусилля досягли кульмінації під час зустрічі в Парижі, де європейські лідери, включно з Трампом, обговорювали план захисту України від майбутнього вторгнення. Європейські країни пообіцяли надати гарантії безпеки, як тільки буде укладено мирну угоду, і чинили тиск на Трампа, щоб він повністю підтримав їхній план.

Водночас, європейці неодноразово наголошували, що Росія не демонструє жодних ознак пом’якшення своїх максималістських вимог. Російські війська продовжують бомбардувати українські міста, зокрема й ті, де знаходяться європейські та американські об’єкти.

Трамп визнає складність, а Європа посилює критику

Трамп визнав, що конфлікт виявився складнішим, ніж він очікував. “Я думав, що угода з Росією була б однією з легших, але, схоже, це щось трохи складніше”, – сказав він.

На тлі затягування переговорів європейські лідери посилили критику Путіна. Мерц назвав його “воєнним злочинцем”, а Макрон – “хижаком і людожею”. Аналітики стверджують, що ці заяви, як і робота над конкретними гарантіями безпеки, є частиною стратегії, спрямованої на припинення “розпливчастих, помпезних, але невиконаних оголошень” щодо мирних переговорів.

Довгострокова мета: переконати Трампа та заспокоїти Україну

Попри те, що деталі гарантій безпеки залишаються невирішеними, європейці прагнуть продемонструвати єдність. Кай Зауер, посол Фінляндії в Німеччині, заявив, що “дії говорять самі за себе” і підкреслив готовність групи “друзів України” взяти на себе відповідальність за повоєнний мир.

Експерти зазначають, що зусилля Європи мають подвійну мету: переконати Трампа в серйозності їхніх намірів та заспокоїти Зеленського, який має ухвалити складні компроміси. Як зазначила Яна Пульєрін з Європейської ради з міжнародних відносин, “95 відсотків усього цього зроблено для того, щоб Трамп був задоволений і зберіг собі місце за столом переговорів”. Це підкреслює, що майбутнє миру в Україні залежить не лише від переговорів, а й від здатності європейських лідерів вести “довгу гру”, яка задовольнить ключових гравців.

