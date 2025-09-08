Чеська опозиційна партія «Свобода і пряма демократія» (SPD) заявила, що однією з головних умов для її участі в майбутньому уряді є перегляд дозволів на проживання для всіх українських біженців. Цю заяву зробив лідер руху Томіо Окамура, повідомило видання Denik. Цей крок може мати серйозні наслідки для десятків тисяч українців, які знайшли прихисток у Чехії після повномасштабного вторгнення Росії, інформує Завтра.UA.

«Ми на боці чеських громадян»

За словами Окамури, його партія прагне увійти в уряд після жовтневих парламентських виборів, щоб реалізувати свою програму. Він пояснив, що наплив українських біженців, які перебувають у Чехії під тимчасовим захистом, нібито погіршив доступність житла та збільшив час очікування на прийом до лікарів.

«Це не ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян», — наголосив Окамура.

Рух пропонує дозволити залишатися в країні лише тим українцям, які працюють на посадах, що не є привабливими для чеських громадян.

Інші вимоги та політичні амбіції

Окрім питання біженців, SPD висуває й інші ключові вимоги:

Відмова від міграційного пакту ЄС: партія категорично проти міграційного пакту, який, на її думку, може призвести до небажаних наслідків для Чехії.

партія категорично проти міграційного пакту, який, на її думку, може призвести до небажаних наслідків для Чехії. Протидія новій системі квот на викиди (ETS 2): Окамура стверджує, що ця система різко підвищить вартість опалення та транспорту, що негативно позначиться на фінансовому стані чехів. «Люди не платитимуть, у людей не буде на це грошей», — заявив він.

Окамура стверджує, що ця система різко підвищить вартість опалення та транспорту, що негативно позначиться на фінансовому стані чехів. «Люди не платитимуть, у людей не буде на це грошей», — заявив він. Соціальна політика: партія наполягає на збільшенні пенсій, поверненні пенсійного віку до 65 років, посиленні покарання за жорстоке поводження з тваринами, а також на припиненні зловживань соціальними виплатами.

За даними останніх опитувань, підтримка SPD становить від 10 до 13 відсотків.

Загальнонаціональний референдум як інструмент змін

Ще одним важливим пунктом програми є проведення загальнонаціонального референдуму. Окамура заявив, що громадяни зможуть вирішувати практично будь-які питання, крім основних прав і свобод, державного бюджету та кадрових призначень. Референдум також може стосуватися міжнародних зобов’язань, включно з членством Чехії в ЄС і НАТО.

«Я ніколи не скажу, що громадянин Чехії дурний. Громадянин Чехії розумний», — підсумував лідер SPD, підкресливши свою довіру до рішення народу.

Заява Окамури викликала бурхливу дискусію в чеському суспільстві та може стати одним із найважливіших питань під час майбутніх виборів. Це також створює невизначеність для українців, які розраховували на безпечне життя в країні.

Нагадамо, раніше стало відомо, що президент Польщі закручує гайки для українських біженців.