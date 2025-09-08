17.9 C
Українців попередили про можливі відключення світла

Війна
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Світловий дефіцит: Коваленко розповів, що чекає на Україну цієї осені
Світловий дефіцит: Коваленко розповів, що чекає на Україну цієї осені

Враховуючи ризик нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру, українців та бізнес закликають бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням цієї осені. Про це на своїй сторінці в X повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, інформує Завтра.UA.

Поради для населення: як підготуватися до осінніх викликів

Щоб мінімізувати незручності від можливих відключень, Сергій Коваленко рекомендує населенню заздалегідь подбати про власну готовність. За його словами, важливо мати під рукою необхідні речі, які стануть у пригоді в разі екстреної ситуації.

  • Перевірте наявність і справність павербанків і ліхтариків. Якщо у вас їх ще немає, час придбати.
  • Розробіть власний сценарій дій на випадок, якщо світла не буде тривалий час.
  • Завжди тримайте гаджети та павербанки повністю зарядженими.
  • Сформуйте запас води та продуктів харчування, які не потребують спеціальних умов зберігання.

Рекомендації для бізнесу: підготовка до безперебійної роботи

Бізнесу також варто переглянути свої плани й підготуватися до можливих перебоїв в енергосистемі, щоб забезпечити стабільну роботу.

  • Проведіть технічний огляд генераторів та іншого резервного обладнання, яке використовувалося раніше.
  • Розгляньте можливість встановлення систем безперебійного живлення (ДБЖ). За потреби фахівці YASNO можуть надати професійну консультацію.

Краще бути готовими до будь-яких сценаріїв

Сергій Коваленко наголошує, що головне — не піддаватися паніці. Він підкреслює, що краще бути готовими до будь-яких сценаріїв і не скористатися цими заходами, ніж бути неготовими і відчувати паніку в критичний момент.

Важливо вірити в Збройні Сили України, дякувати силам протиповітряної оборони та продовжувати підтримувати всіх, хто потребує допомоги.

