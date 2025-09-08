Враховуючи ризик нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру, українців та бізнес закликають бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням цієї осені. Про це на своїй сторінці в X повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, інформує Завтра.UA.
Поради для населення: як підготуватися до осінніх викликів
Щоб мінімізувати незручності від можливих відключень, Сергій Коваленко рекомендує населенню заздалегідь подбати про власну готовність. За його словами, важливо мати під рукою необхідні речі, які стануть у пригоді в разі екстреної ситуації.
- Перевірте наявність і справність павербанків і ліхтариків. Якщо у вас їх ще немає, час придбати.
- Розробіть власний сценарій дій на випадок, якщо світла не буде тривалий час.
- Завжди тримайте гаджети та павербанки повністю зарядженими.
- Сформуйте запас води та продуктів харчування, які не потребують спеціальних умов зберігання.
Рекомендації для бізнесу: підготовка до безперебійної роботи
Бізнесу також варто переглянути свої плани й підготуватися до можливих перебоїв в енергосистемі, щоб забезпечити стабільну роботу.
- Проведіть технічний огляд генераторів та іншого резервного обладнання, яке використовувалося раніше.
- Розгляньте можливість встановлення систем безперебійного живлення (ДБЖ). За потреби фахівці YASNO можуть надати професійну консультацію.
Краще бути готовими до будь-яких сценаріїв
Сергій Коваленко наголошує, що головне — не піддаватися паніці. Він підкреслює, що краще бути готовими до будь-яких сценаріїв і не скористатися цими заходами, ніж бути неготовими і відчувати паніку в критичний момент.
Важливо вірити в Збройні Сили України, дякувати силам протиповітряної оборони та продовжувати підтримувати всіх, хто потребує допомоги.
Раніше стало відомо, що тарифи на електроенергію зростуть: хто і скільки платитиме.