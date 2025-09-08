Враховуючи ризик нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру, українців та бізнес закликають бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням цієї осені. Про це на своїй сторінці в X повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, інформує Завтра.UA.

Поради для населення: як підготуватися до осінніх викликів

Щоб мінімізувати незручності від можливих відключень, Сергій Коваленко рекомендує населенню заздалегідь подбати про власну готовність. За його словами, важливо мати під рукою необхідні речі, які стануть у пригоді в разі екстреної ситуації.

Перевірте наявність і справність павербанків і ліхтариків . Якщо у вас їх ще немає, час придбати.

і . Якщо у вас їх ще немає, час придбати. Розробіть власний сценарій дій на випадок, якщо світла не буде тривалий час.

на випадок, якщо світла не буде тривалий час. Завжди тримайте гаджети та павербанки повністю зарядженими .

. Сформуйте запас води та продуктів харчування, які не потребують спеціальних умов зберігання.

Рекомендації для бізнесу: підготовка до безперебійної роботи

Бізнесу також варто переглянути свої плани й підготуватися до можливих перебоїв в енергосистемі, щоб забезпечити стабільну роботу.

Проведіть технічний огляд генераторів та іншого резервного обладнання, яке використовувалося раніше.

та іншого резервного обладнання, яке використовувалося раніше. Розгляньте можливість встановлення систем безперебійного живлення (ДБЖ). За потреби фахівці YASNO можуть надати професійну консультацію.

Краще бути готовими до будь-яких сценаріїв

Сергій Коваленко наголошує, що головне — не піддаватися паніці. Він підкреслює, що краще бути готовими до будь-яких сценаріїв і не скористатися цими заходами, ніж бути неготовими і відчувати паніку в критичний момент.

Важливо вірити в Збройні Сили України, дякувати силам протиповітряної оборони та продовжувати підтримувати всіх, хто потребує допомоги.

Раніше стало відомо, що тарифи на електроенергію зростуть: хто і скільки платитиме.