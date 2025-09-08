Міністерство оборони України оновило порядок виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) родинам загиблих військовослужбовців. Мета цих змін — забезпечити довгострокову фінансову підтримку та врахувати зростання оборонних витрат. Про це повідомили в пресслужбі відомства, інформує Завтра.UA.

Зміна механізму виплат: 3 мільйони відразу, решта — частинами

Загальний розмір допомоги, що становить 15 мільйонів гривень, залишається без змін. Однак тепер він виплачуватиметься за новою схемою:

Перша частина — 3 мільйони гривень (1/5 від загальної суми) — виплачуватимуться негайно .

— 3 мільйони гривень (1/5 від загальної суми) — виплачуватимуться . Друга частина — 12 мільйонів гривень (4/5 від загальної суми) — виплачуватимуться рівними частинами протягом 80 місяців. Це орієнтовно 150 тисяч гривень щомісяця.

Такий підхід дозволить сім’ям загиблих воїнів мати стабільну фінансову опору на тривалий період.

Коли нові правила набувають чинності?

Новий порядок виплат застосовується до випадків загибелі, які офіційно засвідчені актовим записом про смерть з 1 вересня 2025 року.

Для сімей, чиї захисники загинули до цієї дати, порядок і терміни виплат залишаються незмінними.

Кого стосуються ці зміни?

Нові правила виплат стосуватимуться не лише військовослужбовців Збройних Сил України, а й всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Ці зміни покликані забезпечити більш планомірну та стійку систему підтримки, зберігаючи при цьому можливість покриття термінових потреб родин на першому етапі.

