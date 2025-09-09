Президент Польщі Кароль Навроцький, який перебуває з візитом у Литві, заявив про розбіжності з президентом Литви Гітанасом Науседою щодо інтеграції України до Європейського Союзу. За словами Навроцького, їхні погляди на це питання «дещо різняться». Про це повідомляє литвське медіа LRT, інформує Завтра.UA.

Різні підходи до інтеграції

Гітанас Науседа неодноразово закликав встановити конкретну дату для вступу України до ЄС — 1 січня 2030 року. Він є послідовним прихильником швидкої інтеграції України та надає їй повну підтримку на шляху до членства.

Водночас, Кароль Навроцький дотримується більш обережної позиції. Він зауважив, що «не виключає можливості повної солідарності з Україною», але підкреслив, що це питання, які «стосуються тільки Польщі та України». Ця заява підкреслює його схильність до двостороннього, а не загальноєвропейського підходу.

Польський скептицизм та внутрішня політика

Висловлювання президента Навроцького збігаються з його попередніми діями. Нещодавно він заблокував законопроєкт уряду, який мав розширити права українських біженців у Польщі, а також виступив проти прагнення України стати членом НАТО.

Ця позиція Навроцького свідчить про його обережне ставлення до тіснішої інтеграції України з європейськими та євроатлантичними структурами, що може бути пов’язано з внутрішньою політичною ситуацією в Польщі.

Перешкода на шляху України до ЄС

Незважаючи на підтримку з боку багатьох країн-членів, зокрема Литви, процес вступу України до ЄС наразі залишається заблокованим. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на подальші переговори. Угорщина висловлює занепокоєння, що членство України може створити загрозу безпеці та втягнути Будапешт у конфлікт з Росією.

