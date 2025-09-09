Муніципалітети Нідерландів опинилися у критичній ситуації, адже місця для прийому українських біженців майже повністю вичерпані. Попри це, українці продовжують прибувати, а муніципалітети ледве справляються з їхнім розміщенням. Про це пише видання NOS, інформує Завтра.UA. Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) називає ситуацію «дуже критичною» і закликає національний уряд вжити термінових заходів.

Приймальні центри переповнені, а біженцям відмовляють

Наразі в Нідерландах доступно понад 97 000 місць у муніципальних притулках, і майже всі вони зайняті. Попри це, щотижня до країни прибуває близько трьохсот українців. Це переважно жінки та діти, але є й чоловіки, які приїжджають, знаючи про наявність роботи.

Утрехт – один із муніципалітетів, який нещодавно вперше був змушений відмовити українським біженцям. Олдермен Рейчел Стріфланд зазначає, що через нестачу фінансування місту загрожує закриття деяких притулків найближчим часом. «Ми не маємо уявлення, що робити далі», – каже вона.

Дордрехт також регулярно відмовляє українцям, оскільки вже розмістив близько тисячі біженців. Олдермен Вім ван дер Круйфф зауважує, що біженцям, яким відмовили, доводиться шукати притулок в інших країнах, зокрема в Німеччині чи Польщі.

Заклик до уряду та дефіцит фінансування

Муніципалітети вже вдруге закликають національний уряд втрутитися в ситуацію. У березні Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) та чотири найбільші міста країни вже зверталися з терміновим листом до прем’єр-міністра. Зараз вони знову вимагають довгострокового плану та додаткового фінансування.

Проблеми виникають не лише з наявністю місць, але й з фінансуванням. Муніципалітети часто орендують приміщення для біженців, що вимагає значних коштів. Крім того, інвестувати в нові місця складно, оскільки забудовники вимагають фінансових гарантій.

Законодавчі суперечки та пропозиції

За законом, муніципалітети не мають права відмовляти українцям, але іноді вони змушені це робити через відсутність місць. Це вже призвело до судових позовів, як, наприклад, у випадку з муніципалітетом Гет-Хогеланд, який програв суд, але подав апеляцію.

Олдермен Утрехта Рейчел Стріфланд виступає за нове національне законодавство, яке б урегулювало цю ситуацію. Вона пропонує, щоб роботодавці оплачували житло для чоловіків, які приїжджають до Нідерландів на роботу.

Крім того, Міністерство з питань притулку та міграції розглядає можливість звернення до самих українців з проханням про внески, якщо вони мають дохід, аби ті могли оплачувати оренду або повністю забезпечувати своє житло.

Спеціальний статус та виклики

Українці в ЄС мають спеціальний статус, що дозволяє їм не чекати на притулок і перебувати в Нідерландах до березня 2027 року. Вони також мають право на охорону здоров’я, житло та освіту.

Однак, крім житлових проблем, муніципалітети стикаються з викликами, пов’язаними з психологічним здоров’ям біженців, адже багато хто страждає від травм, отриманих під час війни. Це створює додаткове навантаження на приймальні центри, а муніципалітети не мають достатніх можливостей для вирішення цих проблем.

Раніше стало відомо, що українські біженці в Чехії можуть втратити тимчасовий захист.