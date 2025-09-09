Завершено гучне розслідування у справі про корупцію, що завдала державі збитків на 49 мільйонів гривень. Справа стосується службових осіб «Полтаваобленерго», які, за даними слідства, організували схему з фіктивними трансформаторами. Розслідування вели Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки, інформує Завтра.UA.

Прикриття енергетичною кризою

Слідство встановило, що у грудні 2022 року, на піку масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, підозрювані скористались ситуацією. Прикриваючись нагальною потребою у створенні аварійного запасу трансформаторів, посадовці «Полтаваобленерго» організували фінансові операції з фіктивним підприємством. Фактично, жодного обладнання не купували, а ця схема дозволила уникнути сплати податків на загальну суму понад 49 мільйонів гривень.

Справа передається до суду

Наразі розслідування завершено. Зібрані докази підтверджують факт вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Трьом посадовцям «Полтаваобленерго» повідомили про підозру, а обвинувальний акт найближчим часом буде скеровано до суду.

Ця справа є яскравим прикладом корупційної діяльності, що відбувалась у критичний для країни час. Посадовці намагалися нажитися на енергетичній кризі, завдавши значних збитків державному бюджету. Досудове розслідування у справі здійснювали детективи БЕБ під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

