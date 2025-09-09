Київська міська прокуратура повідомила про підозру колишній начальниці відділу КП «Київміськсвітло». Екс-посадовиці інкримінують службову недбалість, що призвела до значних фінансових втрат для комунального підприємства, інформує Завтра.UA. За попередніми даними, через її дії закупівля вуличних ліхтарів обійшлася бюджету на 14,5 мільйонів гривень дорожче.

Збитки на мільйони: халатність чи умисна схема?

Згідно з інформацією від прокуратури, обов’язком посадовиці було проведення моніторингу ринкових цін перед закупівлею товарів. Проте вона не виконала ці обов’язки належним чином, внаслідок чого КП «Київміськсвітло» у 2023 році придбало ліхтарі за суттєво завищеними цінами. Це призвело до переплати в розмірі майже 14,5 мільйонів гривень.

Дії колишньої чиновниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Серійні звинувачення

Це не перший подібний випадок з участю згаданої посадовиці. Раніше вона вже отримала аналогічну підозру за закупівлю тих самих вуличних ліхтарів, але вже за контрактом, укладеним у 2024 році. Обидва випадки підкреслюють системний характер проблеми та серйозність зловживань у комунальному підприємстві.

Слідство триває, і правоохоронці з’ясовують усі обставини справи. Ця подія вкотре привертає увагу до необхідності посилення контролю за державними закупівлями.

