У центральній Мексиці сталася трагічна аварія: потяг зіткнувся з двоповерховим автобусом. Внаслідок цього загинуло 10 людей, ще понад 60 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA.

Трагічна аварія: 10 загиблих і десятки поранених

Інцидент стався в промисловій зоні на автомагістралі, що з’єднує міста Атлакомулько та Мараватіо. За попередніми даними, водій двоповерхового пасажирського автобуса спробував об’їхати вантажний потяг, що рухався. Цей маневр призвів до фатального зіткнення.

Внаслідок удару передня частина верхнього ярусу автобуса була повністю розтрощена, металевий каркас зазнав значних пошкоджень. На місце події одразу прибули рятувальники, які оточили територію та почали надавати допомогу постраждалим.

Загиблі та постраждалі

За даними Генеральної прокуратури штату Мексика, серед загиблих — сім жінок і троє чоловіків. Близько 61 людини отримали поранення. Стан деяких постраждалих оцінюється як важкий, тоді як інших, після надання необхідної медичної допомоги, швидко виписали з лікарень.

Компанія-оператор потяга, Канадська тихоокеанська компанія Канзас-Сіті, Мехіко, висловила співчуття родинам загиблих. Представники компанії закликали водіїв суворо дотримуватися дорожніх знаків та правил зупинки на залізничних переїздах. Автобусний оператор Herradura de Plata поки що не надав коментарів щодо інциденту.

Безпека на дорогах Мексики

Смертельні дорожньо-транспортні пригоди, особливо за участю автобусів, є частим явищем у Латинській Америці. Згідно з офіційним звітом уряду Мексики, у 2023 році на федеральних трасах сталося понад 12 000 аварій, що призвели до значних матеріальних збитків, 6 400 травм і майже 1 900 смертей.

Автобуси залишаються основним видом транспорту в Мексиці, тоді як пасажирські залізничні маршрути обмежені. Уряд президента Клаудії Шейнбаум заявив про плани розширити пасажирську залізничну мережу, щоб з’єднати багато міст у північній і центральній частинах країни. Однак поки що автобусне сполучення залишається ключовим, що підвищує важливість дотримання всіх правил безпеки на дорогах.

