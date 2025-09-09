Наприкінці 2025 року Україні може не вистачити близько 300 мільярдів гривень на фінансування військових потреб. Хоча уряд регулярно виділяє кошти на соціальні програми, потреби оборони залишаються пріоритетом, який вимагає постійного перегляду бюджету. Звідки взявся цей дефіцит і як його планують покрити, йдеться у матеріалі ЕП, інформує Завтра.UA.

Два бюджети: чому гроші є, а на війну їх не вистачає

Державний бюджет України фактично розділений на дві частини: цивільну та оборонну. Міжнародні партнери, які з початку повномасштабного вторгнення надали Україні понад 144 мільярди доларів, встановили ключову умову: ці кошти не можна використовувати на військові потреби. Тому вся міжнародна допомога йде на фінансування соціальних програм, медицини, освіти та державного апарату.

Цивільний бюджет , що фінансується за рахунок зовнішньої допомоги, має надлишок коштів. За даними Міністерства фінансів, з початку 2025 року Україна отримала від партнерів 29,5 мільярда доларів, тоді як цивільні витрати становили близько 21 мільярда доларів. Цей надлишок пояснює появу нових ініціатив, таких як “Національний кешбек”, “Пакунок школяра”, гранти для підприємців тощо.

Оборонний бюджет фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів України – податків, зборів та внутрішніх запозичень. Цих коштів постійно бракує, тому видатки на оборону вже переглядали в липні, збільшивши їх на 400 мільярдів гривень. Однак і цієї суми виявилося недостатньо.

Причини нового дефіциту

Поточна нестача коштів на оборону зумовлена кількома факторами:

Збільшення видатків на закупівлю озброєння та боєприпасів . Після обрання Дональда Трампа президентом США Україна вирішила збільшити власні закупівлі зброї. Це стало виправданим кроком, але вимагало додаткових витрат.

Виплати сім'ям загиблих військових. Зростання кількості обмінів тілами полеглих захисників призвело до значного збільшення виплат одноразової грошової допомоги (ОГД). Уряд мав би одномоментно виплатити мільярди гривень, тому в серпні Міністерство оборони змінило порядок виплат: тепер родичам платять 3 мільйони гривень відразу, а решту — протягом 80 місяців, замість 40, як було раніше. Цей крок дозволив тимчасово заощадити кошти, але не вирішив проблему дефіциту в цілому.

Які шляхи фінансування розглядає уряд?

Щоб покрити потреби на оборону, уряд розглядає кілька варіантів:

Внутрішні запозичення . Міністерство фінансів може збільшити обсяги розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що дозволить залучити більше коштів на внутрішньому ринку.

Зняття обмежень на міжнародну допомогу . Уряд веде переговори з західними партнерами, щоб отримати дозвіл на використання частини фінансової допомоги на військові потреби. Це стосується, зокрема, кредиту ERA Loans від G7 та ЄС на 50 мільярдів доларів, наданого під заставу заморожених російських активів. Якщо ЄС дозволить використовувати свою частину (близько 20 мільярдів доларів) на купівлю зброї, це суттєво полегшить фінансування війни до кінця року.

Перегляд соціальних програм. У разі зняття обмежень на використання міжнародної допомоги, уряду доведеться відмовитися від щедрих програм "роздачі грошей", щоб спрямувати ці кошти на найважливіший пріоритет – фінансування армії.

Наразі конкретного рішення щодо фінансування 300-мільярдного дефіциту немає. Ухвалити зміни до бюджету необхідно до кінця жовтня, інакше з листопада можуть виникнути труднощі з виплатами грошового забезпечення військовослужбовцям.

