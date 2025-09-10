Львівська обласна прокуратура спільно з ДБР та поліцією викрила масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади. Керівники установи організували систематичні побори зі своїх підлеглих, змушуючи їх ділитися преміями. Щоб приховати сліди, гроші передавали в коробках з кавою, інформує Завтра.UA.

Система поборів під прикриттям «премій»

За даними слідства, у центрі схеми перебували керівник центрального органу державної влади та його обласний підлеглий. Вони вимагали у працівників щомісячні “відкати” за збільшення премій. Тим, хто відмовлявся, погрожували її скороченням. Таким чином, замість законної винагороди, премії стали інструментом шантажу та збагачення керівництва.

Мережа спільників та «кавова» конспірація

Оскільки установа має широку мережу філій по всій країні, до схеми залучили ще п’ятьох начальників районних відділів. Їхнім завданням було знаходити “слухняних” підлеглих, готових платити, а також контролювати процес збору коштів.

Безпосереднім накопиченням грошей займався керівник обласної філії. Частину він залишав собі, а решту надсилав своєму керівнику до Києва. Для маскування хабарі передавали в коробках з кавою з логотипом «Кава зі Львова».

Збитки та подальше розслідування

Задокументовано, що лише за кілька місяців зловмисники отримали від працівників понад 75 тисяч гривень. Це лише вершина айсберга, і слідчі дії тривають для встановлення всіх причетних.

Наразі обом керівникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). П’ятьом начальникам районних відділів інкриміновано пособництво у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання для них запобіжних заходів.

Досудове розслідування ведуть слідчі Територіального управління ДБР у місті Львові за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

